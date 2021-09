Josef Starp aus dem Vorstand verabschiedet

Die Berichte des Kassenprüfers sowie des Schriftführers vermittelten einen kurzen Einblick ins vergangene Jahr. Sehr positiv zu bemerken ist, dass 2021 doppelt so viele Blühpaten als im Jahr zuvor gewonnen werden konnten. So spannten die Alverskirchener Landwirte rund um Alverskirchen ein blühendes Band sowohl entlang von beliebten Fahrradrouten als auch mitten in den Feldern. Die sonst üblichen Aktionen des Landwirtschaftlichen Ortsvereins konnten unter den vorherrschenden Bedingungen nicht stattfinden.

Sehr zur Freude des Vorstandes waren viele stimmberechtigte Mitglieder im Landhaus Bisping anwesend, so dass die Wahlen mit hoher Stimmbeteiligung stattfinden konnten. Gerd-Holling wurde in seinem Amt als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Zum Stellvertreter wurde Achim Deipenwisch gewählt. Auch Silvia Leivermann (Kassiererin) und Leonard Schulze Hockenbeck (Schriftführer) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dörte Püning rückte ebenso einstimmig als Beisitzerin in den Vorstand.

Nach über 20 Jahren verabschiedete sich Josef Starp aus den Reihen des Vorstandes. Er war 1997 in das Gremium gewählt worden und bekleidete zuletzt das Amt des Ortslandwirtes. Die Mitglieder bedankten sich bei Starp für dessen jahrelanges Engagement für den Berufsstand und die ausdauerende Vorstandsarbeit. Dabei pflegte Starp eine enge Beziehung zur Kreisstelle und dem Kreisverband, so dass politische Entscheidungen in der Regel zügig und zielorientiert getroffen werden konnten. Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Everswinkel war wichtiger Bestandteil seiner Vorstandsarbeit. Starp selbst dankte den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschte seinem Nachfolger, Frank Neumann, viel Erfolg und Geschick. Als Stellvertreter für Neumann wurde Leonard Schulze Hockenbeck gewählt.