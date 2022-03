Josef Thiemann bleibt Vorsitzender

Die Corona-Pandemie bremste die Aktivitäten des Hegerings Everswinkel, doch die Jägerinnen und Jäger legten ihre Hände keineswegs in den Schoß. Für Fauna und Flora engagierten sie sich weiter, wie sich auf der Jahresversammlung in den Berichten zeigte.

Sie waren nicht leicht, die vergangenen zwei Jahre für die Jägerschaft. Die Corona-Pandemie bremste einige Aktionen aus. „Die Jagden fielen aus, der Schießstand am Butterpatt war zu, das Verbandsleben kam fast zum Erliegen“, resümierte Markus Degener, stellvertretender Vorsitzender der Kreisjägerschaft, in seinem Grußwort zur Jahresversammlung des Everswinkeler Hegerings. In Everswinkel legten die Jägerinnen und Jäger aber die Hände nicht in den Schoß, sondern agierten ideenreich und engagiert für Fauna und Flora. Das wurde in den Jahresberichten und Erläuterungen der einzelnen Obleute mehr als deutlich.

Aktionen für Natur und Umwelt

Diese Mühen für Natur und Umwelt wurden auch belohnt. Nicht ohne Grund erhielt der Hegering im vergangenen Jahr den Heimatpreis der Gemeinde und den Klimaschutzpreis, wie der Vorsitzende Josef Thiemann stolz berichtete. Auch kleine Aktionen fanden Beachtung, erläuterte der stellvertretende Vorsitzende Marcel Kortenjan. Das Seniorenzentrum erhielt als Spende eine Taubensuppe, die Schilderaktion „Ruhe in der Natur“ fand auch in befreundeten Hegeringen Niederschlag, Bücherpakete an Kindergärten wurden übergeben und Biotope gesäubert.

Seinen Dank für die Hege und Pflege der Natur durch die heimische Jägerschaft drückte auch Bürgermeister Sebastian Seidel in seinem Grußwort aus, ergriff aber die Gelegenheit dieser öffentlichen Veranstaltung zu zwei Bitten: Dringend werde noch Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine gesucht. Zudem fehlten für die Landtagswahl am 15. Mai noch Wahlhelfer. Die wurden zwar an diesem Abend nicht gefunden, dafür gab es aber offene Ohren für die Ukraine-Flüchtlinge. Bei einer spontanen Sammlung der rund 60 Versammlungsteilnehmer kamen 775 Euro zusammen, die in Everswinkel ihre Verwendung finden werden, versicherte Seidel.

Nach dem einwandfreien Kassenbericht durch Schatzmeister Andre Rottmann und der einstimmigen Entlastung des Vorstands galt es für Thiemann eine ehrenvolle Aufgabe zu erfüllen. Eckhard Friedrich, seit 22 Jahren Schießobmann, und August Austermann, seit 26 Jahren Obmann für das Gebrauchshundewesen, schieden aus dem Vorstand aus und erhielten für ihre Verdienste die Ehrennadel in Silber des Landesjagdverbandes überreicht.

Vorstand wiedergewählt

Bei den Vorstandswahlen fungierte Hermann-Josef Schulze-Zumloh als Wahlleiter. Eine leichte Aufgabe, denn alle Posten wurden einstimmig besetzt. Neben Thiemann als Vorsitzender und Kortenjan als Stellvertreter wurden Schatzmeister Andre Rottmann, Schriftführer Daniel Schlarmann (der gleichzeitig auch Obmann fürs Gebrauchshundewesen wurde), Ina Siemann als Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit, Timo Sand als neuer Schießobmann, Martin Gerdemann als Obmann für Umwelt- und Naturschutz, Hendrik Kindermann als Medienobmann sowie Martin Suttorp und Alina Austermann als Beisitzer gewählt. Neuer Kassenprüfer ist Carsten Lütke Bornefeld.

Auszeichnungen für langjährige Mitglieder

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Hegering wurden Bärbel Deiters, Jürgen Große Mehrmann, Paul Püning, Michael Schoppmann-Püning und Günter Lange geehrt, für 40 Jahre August Austermann, Reinhard Kleikamp und Bernhard Rehr. Eine besondere Ehrung galt Karl Große Erdmann für 60 Jahre Vereinstreue.

Einige Termine des Jahres wurden ebenfalls vermittelt: So findet die Versammlung der Kreisjägerschaft am 26. April in der Festhalle statt. Die Fahrt zur Messe „Jagd und Hund“ in Dortmund soll am 8. Juni durchgeführt werden. Das Hegeringschießen ist für den 30. Juli vorgesehen. Die gesellige Radtour mit anschließendem Biwak ist für den 6. August terminiert. Am 17. September findet auf der Schießanlage Buke der Jagdparcours statt.