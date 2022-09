Jubiläumsfeier: 50 Jahre Kita St. Vitus

„Die Welt ist rund und wir sind bunt“, so lautete das Motto zum multikulturellen Fest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kita St. Vitus. Der Kindergarten, der schon seit 1972 besteht und mittlerweile zwei Standorte besitzt, wollte mit dem Motto betonen, dass alle Menschen Kinder aus einer Welt sind.

Zum Anfang hatte der Kindergarten nur zwei bis drei Gruppen umfasst, blickte Leiterin Agathe Kerßenfischer zurück. Die ersten Ideen für dieses Fest seien schon vor Corona entwickelt worden. Konkret plante sie nun mit ihrem Team seit einem halben Jahr die Feier.

Fester Bestandteil der Gemeinde

Zu Beginn des Festes fand ein Familien-Gottesdienst in der St.-Magnus-Kirche statt, bevor dann die Begrüßung der Gäste an der Kita erfolgte. Dort ergriff zunächst Pfarrer Pawel Czarnecki das Wort, und auch Bürgermeister Sebastian Seidel sprach einige Worte und gratulierte zum runden Geburtstag der Einrichtung. Er betonte, dass die Kita ein fester Bestandteil der Gemeinde sei. Begleitet wurde der Auftakt vom Blasorchester Everswinkel unter der Leitung von Thomas Bäumers. Danach sangen alle Kinder zusammen mit den Mitarbeitern des Kindergartens das Lied „Kinder einer Welt“.

Der ganze Nachmittag wurde bunt und frei gestaltet. In den verschiedenen Gruppen gab es diverse Spiele und Aktionen. So trumpfte eine Gruppe zum Beispiel mit einem internationalen Büfett auf. Viele Familien hatten hierzu beigetragen und selbst gemachte Spezialitäten mitgebracht. Draußen konnten sich die kleinen und großen Gäste dann auf den Spielplatz vergnügen oder Riesenseifenblasen machen. Außerdem konnte jedes Kind mit einem Fingerabdruck das Glücksschwein gestalten, das die Kita vom Pfarreirat als Geschenk erhielt. Da das Schwein noch keinen Namen besitzt, waren Namensvorschläge willkommen, die in eine Box eingeworfen werden konnten.

Löffel-Golf und Taschenlampen-Experiment

In einem Raum hatten Kinder die Gelegenheit, Löffel-Golf zu spielen – ein Geschicklichkeitsspiel. Da dieses magnetisch ist, konnte es auch individuell verändert werden. Da die Kita zudem auch ein Haus der kleinen Forscher ist, stand in einem anderen Kita-Raum ein Taschenlampen-Experiment auf dem Programm. Die Kinder malten so auf einer Klarsichtfolie mit einem schwarzen Blatt darunter. So war das Gemalte nur schwer zu erkennen, doch sobald man eine selbst gebastelte Papiertaschenlampe dazwischen schob, war das Werk wieder gut zu erkennen.

Im Turnraum fand ein Stabtheater der Raupe Nimmersatt statt. Das Besondere hierbei war, dass es verschiedene Aufführungen in verschiedenen Sprachen gab. So war eine zum Beispiel in Arabisch und Deutsch oder eine andere in Russisch und Deutsch; auch andere Sprachen waren dort vertreten – eben multikulturell.