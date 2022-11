Jüdisches Leben in Deutschland

Die Idee zu dieser Veranstaltung wurde bereits Mitte 2019 geboren – beim Besuch der „Fit ab 50“-Gruppe bei der Jüdischen Gemeinde in Münster. Pandemiebedingt konnte die Umsetzung erst jetzt erfolgen, dafür war die Veranstaltung aber für alle Beteiligten auch von großem Interesse. Margarita Voloj-Dessauer berichtete viel Wissenswertes über die Jüdische Gemeinde in Münster – das reichte von der Ausübung des jüdischen Glaubens bis hin zum Einkauf von koscheren Lebensmitteln.

Anfang Juli 2019 hatte die Gruppe „Fit ab 50“ im Rahmen einer Halbtages-Radtour die Jüdische Gemeinde in Münster besucht und die Synagoge besichtigt. Damals hatten die Teilnehmer Margarita Voloj-Dessauer, Mitglied der Jüdischen Gemeinde in Münster, kennengelernt. Sie hatte eine interessante Führung durch die Synagoge gestaltet und die Teilnehmer über die Geschichte jener Gemeinde informiert. Bereits damals war das Interesse geweckt worden, mehr über das Jüdische Leben in Deutschland und speziell in Münster und dem Münsterland zu erfahren.

Die Coronapandemie verhinderte mehrfach den Versuch einer weiteren Veranstaltung, aber nun klappte es. 20 Interessierte waren der Einladung zu der Informationsveranstaltung im Vitus-Sportcenter gefolgt. Margarita Voloj-Dessauer berichtete darüber, dass die Jüdische Gemeinde in Münster durch die Zuwanderung von Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und aktuell aus der Ukraine zurzeit 600 Mitglieder umfasse. Die Gemeinde habe seit diesem Sommer mit Mike Khunger einen neuen geschäftsführenden Vorsitzenden, der den langjährigen Vorsitzenden Sharon Fehr nach 28 Jahren abgelöst hat.

Auch „Antisemitismus“ war ein Thema.

Die Referentin sprach an diesem Abend auch das Thema „Antisemitismus“ an und erinnerte an das Verbrennen der israelischen Fahne vor der Jüdischen Synagoge in Münster im Mai 2021 und den Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019. Die Teilnehmer interessierten auch Fragen zur Ausübung des jüdischen Glaubens, zum jüdischen Leben in Münster und ganz praktisch zum Einkauf von koscheren Lebensmitteln, was zum Beispiel in Dortmund oder online möglich ist. Zum Abschluss des Abends bedankte sich Jürgen Teunissen im Namen aller Teilnehmer bei Margarita Voloj-Dessauer.