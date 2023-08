K3 für mehrere Wochen gesperrt

Als die Mitteilung kam, wurde die Sperrung schon aufgebaut: Der Verteilnetzbetreiber baut neue Stromleitung an der K3, deshalb wird die Straße bis September voll gesperrt.

Der Verteilnetzbetreiber Westnetz hat gestern überraschend Bauarbeiten an der Kreisstraße 3 zwischen Warendorf und Everswinkel angekündigt, die für eine Vollsperrung der Verbindung für mehrere Wochen sorgen.

Um das Mittelspannungsnetz zwischen den beiden Orten und damit zwischen dem Windpark Müssingen und der Umspannanlage Warendorf zu stärken, erweitert das Unternehmen das Stromnetz um zwei neue 30.000 Volt-Mittelspannungskabel.

Die Kabellegung ermögliche den Anschuss des Windparks an das Verteilnetz. Über das neue Erdkabel werde die erzeugte grüne Energie in das öffentliche Stromnetz von Warendorf transportiert.

Im Zuge dessen seien aktuell im Abschnitt zwischen den Adressen Müssingen 1 und Müssingen 146 Tiefbauarbeiten im Fahrbahnbereich nötig. Die Arbeiten erforderten eine Vollsperrung der Kreisstraße 3, die voraussichtlich bis Anfang September andauern werde, so Westnetz.

Direkten Anliegern werde in diesem Zeitraum eine Durchfahrt weiterhin ermöglicht. Für den sonstigen Verkehr wird eine Umleitung eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Eine Umleitung läuft über die B64, die andere über die L793 via Freckenhorst und über die L547 in Richtung Warendorf bzw. umgekehrt.