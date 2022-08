Kabarett „Storno“ gibt den Startschuss

Das Festivalgelände am Hof Schulze Wettendorf aus der Luft gesehen – inzwischen auch ein beliebtes Flugziel für so manchen Piloten.

Nachdem sich über 2500 Gäste an den ersten beiden Wochenenden auf den Kulturwiesen köstlich amüsierten, sind die Veranstalter startklar fürs dritte Wochenende. Los geht´s am Donnerstag (25. August) mit dem Münsteraner Erfolgskabarett Storno. Dritter Auftritt in diesem Sommer in Alverskirchen – wieder ausverkauft.

Am Freitag (26. August) bieten die Kulturwiesen auf dem Hof Schulze Wettendorf einen Sommerabend unter dem Motto „Kunst, Kultur und ,Körriwurst‘“ an. Um 19.30 Uhr begrüßt Künstler und Designer Winfried Totzek das Publikum im Sternzelt. Begegnungen und Gespräche des Künstlers mit dem Publikum dürften einen weiteren, heiteren Blick auf die Schöpfung mit ihren Licht- und Schattenseiten ermöglichen. Die Objekte Totzeks sind dafür geschaffen und das Ambiente der Kulturwiesen bietet dazu einen vielleicht ungewöhnlich erscheinenden, aber dennoch wiederum passenden Rahmen. Eine Symbiose, wie es sich ein Künstler wie Winfried Totzek wünscht, denn so strahlen seine Figuren eine den Betrachter ansteckende Heiterkeit aus.

„Wir sind begeistert, einen weit über seinen Heimatkreis Warendorf hinaus anerkannten Künstler und bekannten Designer für unsere Kulturwiesen gewinnen zu können“, lautet das einhellige Statement der Veranstalter auf die vielfachen positiven Reaktionen des Publikums am ersten Wochenende auf dem Alverskirchener Hof. „Da ist es naheliegend, dass wir noch zusätzlich etwas Besonderes anbieten wollen.“ Die Gäste dürfen gespannt sein, welche Performance mit kulturellem und politischen Ansatz sich Winfried Totzek für diesen Abend erdacht hat. Der Zutritt zum Festivalgelände ist dann für alle Gäste kostenfrei, und im kleinen Rahmen halten die Veranstalter Speisen und Getränke zum Verzehr bereit.

Schlagernacht und Blasorchester

Am Samstag geht dann richtig die Post ab, wenn die Schlagernacht ansteht. Der Wolbecker Nikolas hat eine starke Truppe für diesen Abend begeistern können, und die Gäste erwartet eine Zeitenreise des Schlagers, die mit Klängen beginnt, die alle ab 1960 Geborenen sicherlich schon beim ersten Takt erkennen. Schlager für junge und jung gebliebene Fans.

Am Sonntagmittag kommt mit dem Kolping-Blasorchester Emsdetten ein im ganzen Münsterland bekannter Verbund von jungen Musikern. Die rund 40 Musiker und Musikerinnen um Dirigent Heiko Kraft bringen ihre Freude durch engagiertes Spiel zum Ausdruck. Egal ob Marsch, Polka, Schlager oder Filmmusiken, moderne Blasmusik mit Hits von Helene Fischer, Boney M., Spider Murphy Gang oder Klaus Lage oder ob alter „Schützenfest-Klassiker“ wie Kyffhäuser, Dragoner oder Flieger-Marsch – das Spek­trum ist breitgefächert.

Das Finale am Sonntagabend (28. August) bestreiten „Die Draufsänger“. Sie stehen für A-cappella-Entertainment auf hohem Niveau, gesanglich vollendet, unterhaltsam und komödiantisch. Wenn sie zusammen singen, entsteht das gewisse Etwas, eine musikalische Harmonie, die mitreißt und unter die Haut geht. Gemäß der Devise, „alles was man singen kann“, bedienen sich die Sänger an den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Karten unter www.kulturwiesen.de und an Tages- bzw. Abendkasse.