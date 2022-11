Kaiserin bittet zum Tanz

Schon am Schützenfestsamstag brachte das Schützenvolk das Zelt sprichwörtlich zum Beben. Daran will das Kaiserpaar beim Winterfest anknüpfen.

Majestäten mit Kaiserin Martina Samberg an der Spitze in der Kutsche nach dem Alverskirchener Schützenfest: Die tolle Stimmung von damals soll sich nun aufs Winterfest am Samstag übertragen.

Der Schützenfestsamstag des Schützenvereins Alverskirchen war in diesem Jahr ein besonderer. Einerseits erlangte Martina Samberg um Punkt 19.46 Uhr mit dem 518. Schuss als erste Frau die Kaiserinnenwürde im Verein, andererseits wurde abends zum ersten Mal seit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder gemeinsam im Schützenfestzelt am Breiten Busch gefeiert – und das ausgiebig. DJ Sebastian Timmermann und das feierfreudige Schützenvolk brachten das Zelt sprichwörtlich zum Beben.

An diese Stimmung möchte das Kaiserpaar nebst Throngesellschaft am Samstag (26. November) beim Winterfest nahtlos anknüpfen und lädt zu 19 Uhr die Bürgerschaft ins Landhaus Bisping ein. Das Fest hat in Alverskirchen eine lange Tradition und wurde erstmals 1957 gefeiert. Seit 1967 zeichnet sich die amtierende Majestät für die Organisation und Ausrichtung des Festes verantwortlich.

Wissen zum Schützenfest kann sich auszahlen

Die Throngesellschaft hat in den vergangenen Wochen kräftig die Werbetrommel für das Fest gerührt. „Brennend heiße Preise zu gewinnen“, findet sich als Zusatz auf der Einladungskarte. Hierfür gilt es eine Frage zu beantworten, „die es in sich hat“, so die Kaiserin. Fundiertes Wissen zum Schützenfest 2022 kann sich dabei auszahlen. Gekoppelt ist dieses Preisausschreiben für alle Teilnehmenden mit einer freiwilligen Spende zu Gunsten der Kinderkrebshilfe Münster. Auf dem Winterfest wird den Gästen neben dem Spielmannszug Alverskirchen auch wieder DJ Sebastian Timmermann mit dem „DanceXpress“ ordentlich einheizen. Kaiserin Martina ist sich schon jetzt sicher: „An diesem Abend wird auch das Landhaus Bisping beben.“