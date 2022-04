Kalkulation mit Unsicherheitsfaktor

Im Frühjahr beschäftigt sich der Bauausschuss traditionell mit dem Zustand der gemeindlichen Wirtschaftswege und Straßen. Zu deren Erhaltung gibt es einen speziellen Haushaltstopf, der allerdings bei weitem nicht alle drängenden Maßnahmen ermöglicht. Somit muss eine Auswahl der zu sanierenden Straßen und Wege getroffen werden. Die Kosten-Kalkulation ist in diesen Zeiten überdies schwieriger denn je.

Mehr als überholungsbedürftig ist in Alverskirchen die Straßendecke im Kleikamp.

Die seit 2020 das öffentliche Leben beeinträchtigende Corona-Pandemie hat in den zwei Jahren viele Reisepläne zunichte gemacht. Selbst die Mitglieder des Bauausschusses sind davon betroffen. Einmal mehr konnten sie auch in diesem Jahr nicht den Bus besteigen und zu den größten Sehenswürdigkeiten gemeindlicher Straßenschäden aufbrechen. Statt direkte Begegnung mit Schlaglöchern, Rissen, Absenkungen und Co. wieder nur ausschließlich der theoretische Teil im Sitzungssaal.

„Wir sind aus Corona-Schutzgründen in diesem Jahr wieder nicht rausgefahren. Mir ist es eigentlich lieber, wenn man rausfährt und die Dinge vor Ort sieht“, stieg Ausschussvorsitzender Bernhard Rotthege (CDU) – vielfacher Teilnehmer der jährlichen Bauausschuss-Touren – ins Thema ein und schlug gleich prophylaktisch eine Frischluft-Lösung für 2023 vor: eine Schlagloch-Tour mit dem Fahrrad.

Die Vorstellung der geplanten Maßnahmen oblag Stefan Grube vom Bauamt. „Wir haben vor, mehrere Projekt zu starten in diesem Jahr“ und verwies auf eine Priorisierung. Die erfolgt nicht ohne Grund. „Für uns ist es momentan sehr, sehr schwer, Kosten zu schätzen und Projekte durchzuführen. Wir kriegen nur sehr schwer Material“, skizzierte er die durch Corona und Krieg verschärften Probleme. Für die Maßnahmen habe man im vergangenen Jahr die Kosten geschätzt, „und das passt alles überhaupt nicht mehr“. Diese Phase der Ungewissheit mit immer neuen Kalkulationen dürfte wohl eine Weile andauern.

Auch der Betonweg in Mehringen zum Hof Schlüter soll in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Foto: Klaus Meyer

200.000 Euro sind fürs laufende Jahr im Topf, um ausgewählte Wirtschaftswege wieder fit zu machen, und weitere 50.000 Euro für Schäden an Gemeindestraßen. Mehr als die Hälfte der Mittel für die Wirtschaftswege sind allein für die Zuwegung zum Heu-Hof Schlüter vorgesehen. Die dortigen alten Betonplatten seien laut Grube an vielen Stellen stark beschädigt und hätten bereits mehrere Reifenschäden verursacht. „Wir konnten da nicht mehr vernünftig sanieren“, und somit sei ein Aufbrechen der Betonplatten und Aufbringen einer neuen Tragschicht vorgesehen. „Ziel ist es, wieder einen geschlossenen Wirtschaftsweg hinzubekommen.“ Kalkuliert sind Kosten von 120.000 Euro.

„ »Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Wirtschaftswege erhalten. Wir können unsere Infrastruktur nicht kaputtgehen lassen.« “ Ausschussvorsitzender Bernhard Rotthege (CDU)

Unweit dieser Stelle soll der Schotterweg zwischen der Hofstelle Wieningen 18 und dem Verbindungswirtschaftsweg nach Hoetmar angepackt werden. „Das ist ein Schotterweg, der immer wieder saniert werden muss. Das ist von uns nicht mehr ohne Weiteres zu stemmen“, erklärte Grube. Das vorhandene Wegematerial soll nun gefräst, mit zusätzlichem Ausgeleichsmaterial verdichtet und mit einer wassergebundenen Wegedecke kombiniert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 32.000 Euro. Mit diesem Verfahren will man es auch bei einem stark beschädigten Wirtschaftsweg zwischen der Hofstelle Schuter 20 und und der K19 (12.000 Euro) und bei einem Wirtschaftsweg zwischen der Hofstelle Wettendorf 12 (nordwestlich vom Hof Püning) und der L793 (24.000 Euro) versuchen. Der Vorteil dieses Verfahrens sei, „dass wir dann auch selbst sanieren können“, und die Wege auch für Traktoren und schwere Fahrzeuge geeignet seien. Fünfte ins Auge gefasste Maßnahme ist die Sanierung des Wirtschaftsweges am Hof Wettendorf 3, der an einen zu Münster gehörenden Wirtschaftsweg anschließt. Dort ist eine neue Asphaltdecke vorgesehen (9600 Euro).

Die 50.000 Euro aus dem Topf für Gemeindestraßen werden gänzlich in den Kleikamp fließen. Wenn der Abwasserbetrieb TEO die Sanierungen der Kanalanschlüsse im Bereich Wiemstraße/Kleikamp in Angriff nimmt und die Kreuzung ohnehin umgebaut und um eine Mittelinsel ergänzt wird, will die Gemeinde ein von Schlaglöchern, Rissen und Abplatzungen geprägtes Teilstück des Kleikamps mit einer neuen Asphaltdecke versehen.

Erstmals zum Tragen kommen wird das von der CDU-Fraktion initiierte Radwege-Programm mit einem Volumen von 20.000 Euro. Laut Umweltberater Bernd Schumacher sollen dafür „Bergers Pättken“ von der Ernst-Tertilt-Straße nach Süden in Richtung Dorffeld sowie das Pättken zwischen Möllenkamp II und III (Hofstelle Becker) zur Sendenhorster Straße ertüchtigt werden. Sollte noch Geld übrig sein, dann auch noch das Radwegestück an der Brückhausenstraße zwischen Rottkamp und Hof Mentrup.