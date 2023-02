Karnevalistischer Kehraus

Spannende Frage bei diesem letzten Sessionsvergnügen, bei dem ein Video noch einmal den Karnevalsumzug vom vergangenen Sonntag in Erinnerung rief, ist die nach den besten teilnehmenden Gruppen. Wer hat nach Meinung der Jury besonderen Einfallsreichtum, die größte Kreativität und bemerkenswerte Mühe bewiesen? Prämiert wurden die drei besten Fuß- und die drei besten Wagengruppen. 56 teilnehmende Gruppen standen auf der Meldeliste für den närrischen Lindwurm. Die Prämien dafür wurden von den Unternehmen Kortmann GmbH & Co.KG und Uwe Kruithoff Versicherungen gesponsert.

Auch die drei schönsten Karnevalswagen-Gruppen wurden gekürt. Foto: EKG

Bei den Fußgruppen, die stets das optische „Salz in der Suppe“ sind, wird die Wahl in der Regel zwischen bekannten Stammgästen getroffen, die Jahr für Jahr mit ihren Kostümen die Blicke auf sich ziehen. Auf dem dritten Platz landete die Gruppe „Tackamarohr“, die in Wolf-Kostümierungen und dem Motto, „Die Wölfe sind zurück, aber nur zum Feiern zum Glück“, unterwegs waren. Knapp davor erreichte die Gruppe aus den Tanzgruppen vom Haus der Generationen mit ihren aufsteigenden Ballonen und ihrem Motto, „Wir fliegen hoch, wir fliegen weit und tanzen auch zu jeder Zeit“, den zweiten Platz. Den Sieg sicherte sich in dieser Kategorie die Gruppe der Elfen, die unter dem Slogan „Elfen on fire“ mit markanten, feuerroten Kostümen durch die Straßen zogen.

Auch die guten Ideen und deren Umsetzungen bei den Karnevalswagen wurden belohnt. Den dritten Platz erreichte die Gruppe „OsKar“ (Ostbezirker Karneval) mit ihrem Froschkönig-Gefährt. Auf den zweiten Platz kam die Alverskirchener Gruppe „Hacketaler Spalter“ die als Angel-Piraten in größter Fässer-Not nach einem neuen Wirt suchten. Den Titel des schönsten Karnevalswagens sicherte sich die Gruppe „Schrecklich nette Familien“, die auch mit gelungenen Kostümen in den Zauberwald entführten.

Ein besonderer Dank der EKG ging an dem Abend an die Freiwillige Feuerwehr Everswinkel und den DRK-Ortsverein für ihre Unterstützung bei der Fahrzeugzuführung, der Absicherung an allen Zufahrtsstraßen und den Notfalldienst. Gedankt wurde zudem der Gemeindeverwaltung, insbesondere dem Ordnungsamt und Bürgermeister Sebastian Seidel sowie nicht zuletzt allen Zugteilnehmern, die den Umzug zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.