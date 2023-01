Karnevals-Parade ist ausverkauft

Seit Wochen stecken die Elferrats-Mitglieder des MGV/BSHV in den Vorbereitungen für die Karnevals-Parade am 4. Februar um 19.30 Uhr im Event-Gasthof Bütfering in Hoetmar.

Närrisches Spektakel am 4. Februar

Ein Programm-Highlight jagt das nächste. So etwa Everswinkeler Tanzgruppen, die XXL-Fen aus Wolbeck und die Tanzgarde aus Sellscheid. Und es gibt wieder einen Auftritt aus den Reihen des Bürgerschützen- und Heimatvereins. „Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr wieder die Offiziere den Weg zu uns finden“, so Jan Schulze Umgrove.

Für die Everswinkeler hat der Elferrat einen kostenlosen Shuttlebus organisiert, der ab Worthstraße um 18.40 und 19 Uhr startet. Rückfahrten sind um 0.30 und 1.30 Uhr. „Mit Beginn des Kartenvorverkaufs stand das Telefon nicht mehr still, Anfang Januar hatten wir nur noch 40 Karten“, so Karnevalspräsident Niklas Rutsch, nun ist die Karnevals-Parade ausverkauft. „Es freut uns sehr, dass unsere Parade so gut angenommen wird“, sagt Markus Becker. Wer keine Karte ergattert hat, kann ab 22.30 Uhr für fünf Euro bei der After-Show-Party närrisch feiern.