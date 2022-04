Kartoffel-Aktion bei Knüller-Wetter

„Erst hatten wir einen Termin vor den Osterferien, aber da war das Wetter so schlecht.“ Am Mittwoch klappte es nun für Lehrerin Sabine Sadowski und ihre 3. Klasse der Alverskirchener St. Agatha-Grundschule. Nachdem sich die Schüler zuvor schon im Sachkunde-Unterricht umfassend mit dem Thema „Kartoffel“ beschäftigt hatten und dies auch noch weiter tun – unter anderem mit einem Info-Film und einer richtigen „Kartoffel-Werkstatt“ mit Geschichtlichem, dem Blick auf Schädlinge und Kartoffeltraditionen in anderen Ländern – ging es nun früh morgens zu Fuß von der Schule zum Hof Gerd-Holling und ans Kartoffelpflanzen. Einige Eltern sorgten per Autos für den Transfer von Tornistern und Verpflegung.

Na, wie lang sind 40 Zentimeter? Etwa die Strecke vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen, erklärt Christoph Gerd-Holling. Foto: Klaus Meyer

2020 hatte die Aktion wegen Corona ausfallen müssen, im vergangenen Jahr lief es getrennt mit Eltern an einem Samstag ab. Christoph Gerd-Holling, der zum sechsten Mal eine solche Schüleraktion ermöglichte, erklärte zunächst, wie das so läuft mit dem Kartoffelpflanzen. Jedes Kind hatte eine etwa neun Meter lange Reihe zur Verfügung, um die Knollen acht Zentimeter tief und mit einem Abstand von rund 40 Zentimetern in den Boden zu setzen. Wie man das messen kann? 40 Zentimeter – das sei etwa die Länge vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen. „Wir lang ist das bei Dir?“, fragte Gerd-Holling einen Jungen und reichte ihm einen Zollstock zum Nachmessen. „40 Zentimeter!“, verkündete der stolz. Der Einspruch kam sofort. „38 Zentimeter“, korrigierte ein Mädchen. „39 Zentimeter, das habe ich genau gesehen“, kam es von einem anderen Jungen vom Nebentisch. Auf Präzision wurde offensichtlich Wert gelegt.

Ganz schön schwer, so ein Sack Kartoffeln. Stimmt - genau 25 Kilogramm schwer. Foto: Klaus Meyer

Namensschilder an den einzelnen Kartoffel-Reihen erleichtern zwischenzeitliche (freiwillige) Pflegebesuche der Schülerinnen und Schüler und schließlich auch die Ernte. Die wird etwa Anfang September erfolgen und laut Sabine Sadowski „als richtig kleines Kartoffelfest zusammen mit den Eltern“ gefeiert. Der größte Teil der frischen Erdäpfel wird dann gleich vor Ort genutzt und zu leckeren Reibeplätzchen verarbeitet.