Kastanien-Café und Care-Paket

Dörthe Püning mit einem Spargel-Care-Paket in der Kastanien-Allee des Hofes, wo nun auch gemütliche Sitzplätze warten.

An die Stelle der Weihnachtsbäume ist in dieser Zeit der Spargel aus eigenem Anbau getreten. Jeden Tag frisch vom Feld. Im Pagodenzelt gibt‘s dazu noch alles Weitere fürs Spargelessen. Wer dann noch ein wenig Zeit hat, lässt sich auf den neuen gemütlichen Sitzgelegenheiten mitten in der Kastanien-Allee des Hofes nieder.

„In unserem kleinen Kastanien-Café herrscht ganz unkompliziert Selbstbedienung“, sagt Christian Püning und freut sich über die jüngste Hof-Idee. Und es ist nicht die einzige. Ebenfalls ganz neu ist das „Corona-Care-Paket“ für diejenigen Genießer, die aufgrund einer Quarantäne gerade nicht aus dem Haus können. „Wir liefern alle Zutaten für ein Spargelmenü frei Haus“, und zwar montags und dienstags in Alverskirchen und Everswinkel. Telefonisch unter

283 bestellen und kontaktlos per EC-Karte zahlen. Safe and easy, wie man neudeutsch sagt.