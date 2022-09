Katroll, Rick-Rack und Co. in Aktion

Noch einmal in dieser Saison lädt der Heimatverein zu einem Aktionstag am Mitmach-Museum „Up‘n Hoff“ ein. Im Blickpunkt stehen am Sonntag ganz besondere alte Gerätschaften.

„Lasten heben und bewegen“, so lautet das Motto des nächsten Aktionstages im Mitmach-Museum am Sonntag, 11. September, ab 14 Uhr. Auch wenn das Thema einfach klingt, so vielfältig sind doch die Möglichkeiten der Demonstration. Es geht nicht darum, hochmoderne Maschinen auszustellen. Vielmehr sollen alte Geräte, Werkzeuge und zum Teil sehr einfache Hilfsmittel aus dem Museumsbestand an sechs Stationen zum praktischen Einsatz kommen.

Jeder kann selbst ausprobieren, wie leicht selbst schwere Gegenstände mit einem Flaschenzug hochgehoben werden können. Nur wenige werden ein Katroll kennen oder haben gesehen, wie mit einem Rick-Rack schwerste Baumstämme nur mit menschlicher Muskelkraft auf einen Transportwagen verladen wurden. Auch einer der ersten „Energie- Erzeuger“ – der Göpel kommt zum Einsatz. In mehreren Gruppen werden über den Nachmittag verteilt beim Rundgang zu einzelnen Stationen während der Vorführungen Erläuterungen gegeben. Mit Kaffee, Kuchen und dem Steinofenbrot ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.