Kennenlernen ohne Grenzen

Reges Treiben herrschte beim zweiten „Offenen Treff“ im Pfarrheimgarten: Frauen aus der Ukraine, die mit ihren Angehörigen seit einigen Wochen in Everswinkel eine vorübergehende Heimat gefunden haben, nutzten den Treff unter der Regie der Flüchtlings-Initiative Everswinkel (FI), um sich bei einem gemeinsamen Grillnachmittag einzubringen.

Am Maltisch hatten die Kinder Spaß, während im Hintergrund gefeiert wurde.

Der Duft der üppigen Fleischspieße auf dem Grill war schon verlockend, die selbst gemachten Häppchen, das bunte Gemüse, die feinen Soßen und der appetitlich angerichtete Nachtisch mit frischem Obst eine Augenweide. Die Frauen aus der Ukraine, die mit ihren Angehörigen seit einigen Wochen in Everswinkel eine vorübergehende Heimat gefunden haben, nutzten den zweiten „Offenen Treff“ im Pfarrheimgarten unter der Regie der Flüchtlings-Initiative Everswinkel (FI), um sich bei einem gemeinsamen Grillnachmittag mit der Zubereitung von Fleisch, Gemüse und Obst einzubringen. Organisiert wurde alles von Gabi Höft und Maria Wenderdel von der FI sowie Carmen Günnewig, Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde Everswinkel.

Reges Treiben herrschte in der Küche des Pfarrheims, denn dort wurden die Salate und weitere Leckereien zubereitet und zusammengestellt. Für Nachschub war also gesorgt. Für die Kinder war der Garten ein wahres Spielparadies. Das Fußballspielen stand für die Jungs an erster Stelle. Maria Hirnstein vom Internationalen Eltern-Caf­é Everswinkel hatte Spielzeug für die kleineren Kinder vorbereitet und eine Mal-Aktion gestartet, bei der die Kinder die verschiedenen Nationalflaggen farbig ausmalen konnten. Und davon gab es eine Menge, denn verschiedene Nationalitäten waren vertreten, darunter auf der Ukraine, Afghanistan, Eritrea, Syrien und natürlich Deutschland.

Übersetzung leicht gemacht

Das Kennenlernen wurde auch erleichtert durch die kleinen Namensschilder, die für die Besucher des Grillnachmittags gefertigt wurden. Die eventuellen Sprachschwierigkeiten wurden von Tanja und Eugen Epp beseitigt, die sich als Dolmetscher zur Verfügung gestellt hatten. Auch die modernen Übersetzungsprogramme halfen bei der Verständigung.

Als weiteren Programmpunkt hatte Gabi Höft Martin Schräder, Kanonier des Bürgerschützen- und Heimatvereins (BSHV), eingeladen, der über die Geschichte des Schützenwesens und des Vereins referierte.

Für den 31. Mai ist ab 16.30 Uhr für die Ukrainerinnen eine spezielle Führung durch das Dorf geplant, bei der Sylvia Kirschke ihnen die wichtigsten Anlaufstationen und Geschäfte vorstellen und die Besonderheiten Everswinkels erläutern will. Ein weiterer „Offener Treff“ für alle Neu- und Altbürger ist noch nicht geplant, da in den nächsten Wochen zahlreiche Termine für Feste und Begegnungen in Everswinkel anstehen.