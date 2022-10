KFD lädt zum Herbst-Spaziergang ein

Die Natur zeigt sich derzeit im Wandel. Immer neue Farbtöne zaubert der Herbst in die Landschaft. Die KFD Everswinkel lädt am Samstag interessierte Frauen zum Spaziergang ein.

Nach dem Frühlings- und dem Sommerspaziergang setzt die Katholische Frauengemeinschaft Everswinkel nun die Ausflugsreihe „Mit der Natur durch das Jahr“ im Herbst fort.

Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen, der Herbst hat in die Natur Einzug gehalten. Und das mit tollen Farben in der Landschaft und einem besonderen Licht an sonnigen Tagen. Alle Frauen, die Freude an einem Gang durch einen bunten Blätterwald am Rande des Vitus-Dorfes haben, sind zur Teilnahme eingeladen. Die Veränderungen der Natur und insbesondere der Bäume im Herbst werden mit meditativen Texten, Geschichten und Gebeten begleitet, teilt die KFD mit.

Ein weiterer Spaziergang in die Natur im Jahresverlauf ist für den Winter geplant und wird den Zyklus des Gangs durch die Natur im Jahreskreis beschließen. Zu dem rund zweistündigen Spaziergang rund um Everswinkel treffen sich alle interessierte Frauen an diesem Samstag (22. Oktober) um 14.30 Uhr am Pfarrheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.