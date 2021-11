Kinder erlaufen 8500 Euro für Flutgebiete

Stolz präsentieren die Kinder der St. Agatha Grundschule Alverskirchen mit ihren Lehrerinnen das Ergebnis des Sponsorenlaufes im Oktober. Alle Kinder haben gemeinsam die unglaubliche Summe von 8500 Euro erlaufen. Das Geld wird überwiesen an den Förderverein der Katholischen Grundschule in Arloff, die durch die Hochwasserkatastrophe im Sommer besonders schwere Schäden erlitten hat. Der Schulleiter zeigte sich überwältigt und bedankte sich in einer Audiobotschaft bei allen Beteiligten.