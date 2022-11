Kinder verfolgen gebannt das Spiel

Martinsumzug in Alverskirchen

Alverskirchen

Wenn St. Martin seinen Mantel teilt und ihn an den frierenden Bettler verschenkt, dann ist die Faszination der zuschauenden Kinder immer wieder groß – so auch in diesem Jahr bei dem von der KFD St. Agatha und der Männergemeinschaft Alverskirchen ausgerichteten Martinsspiel.