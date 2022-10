Kindergartengaudi zum Jubiläum

Bayern war überall an diesem Sonntag in der Kita St. Agatha in Alverskirchen: blau-weiße Fähnchen, schicke Dirndl und deftige Lederhosen, Brezel und noch so vieles mehr. Der Grund: An diesem Wochenende im Oktober blickt die Kita auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. Und so nahm das Kita-Team den Monat Oktober zum Anlass, eine „Riesengaudi“ daraus zu machen.

So viel war in der Turnhalle der Kita St. Agatha in Alverskirchen wohl lange nicht los – alles bebte. In einem eigens für diesen Tag umformulierten Refrain in Anlehnung an einen Song der Flippers erfuhren alle Gäste auch den Grund:

„Wir sagen danke schön – 50 Jahre die Kita“, so lautete der „Dankeschön-Refrain“. Da die Kita am 16. Oktober 1972 eingeweiht wurde, galt es somit jetzt, dieses 50-jährige Jubiläum auch zu feiern.

Passend zum Monat Oktober habe sich das Team überlegt, eine „Kindergartengaudi“ zu veranstalten, bei dem festliche Kleidung wie Dirndl oder Lederhose gerne erwünscht waren, so berichtete Einrichtungsleiterin Sylvia Stasch im Rahmen der Veranstaltung. Sie richtete einen besondere Dank an die Elternschaft und das pädagogische Personal, denn „die haben sich besonders viel Mühe bei der Gestaltung des Festes gegeben“.

Der Tag begann mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr mit anschließendem Festprogramm in der Turnhalle. Bei diesem wurden die 75 Kinder ihrem Alter entsprechend in drei Gruppen eingeteilt, um ihre vorbereiteten Tänze vorzuführen, so präsentierten die ältesten Kinder beispielsweise einen Holzfäller-Tanz. Aber nicht nur die Kinder stellten ihr tänzerisches Können unter Beweis – auch das pädagogische Team der Kita sorgte für Begeisterung mit einer Tanzeinlage. Musikalisches steuerte der Spielmannszug Alverskirchen bei und sorgte damit für beste Stimmung und immer den richtigen Takt.

Für Kletterfans hatte die Kita zum Jubiläumstag einiges zu bieten. Foto: Hanna Folker

Obendrein brachte der St.-Agatha-Kindergarten-Song die Stimmung auf einen Höhepunkt, denn er verleitete Groß und Klein zum Mitsingen; tosender Beifall der Gäste war garantiert. Nach dem Ende dieses Festprogramms erkundeten die Kinder mit ihren Familienangehörigen und Freunden eifrig die vielen Stationen, die es in dem Kindergarten zu entdecken galt. Im Draußenbereich der Kita sorgten ein Karussell und das „Kuhmelken“ für Begeisterung bei den Kids. Auch Indoor-Angebote gab es mehr als genug, zum Beispiel die Gestaltung von Herzen oder Experimente mit einer Fotobox. In der „Mäusegruppe“ waren Strumpf- und Becherspiele vorbereitet. Und mehr noch gab es in den übrigen Gruppen zu entdecken: eine Buttonmaschine, einen Gaudi-Friseur, Armbänder-Basteln, Brezel-Schnappen oder Glitzertattoos. Jede Menge Leckereien sorgten für das passende Verwöhnaroma zum Fest: Popcorn, Süßigkeiten und Zuckerwatte sowie Kuchen, Pommes, Bratwurst und Getränke wurden angeboten. Wer Bewegung suchte, konnte auch diese finden. So gab es Nagelbalken, Dosenwerfen, Riesenseifenblasen, eine Hüpfburg und das Wasserkrug-Stemmen. Viele Vereine seien gekommen, um das Fest mitzugestalten, so zieht Sylvia Stasch stolz Bilanz. „Das ganze Dorf unterstützt den Kindergarten“ so betonte sie.

Ein Gruß nach Bayern aus der Kita in Everswinkel Foto: Hanna Folker

Zum Abschluss traten noch am späten Nachmittag die Tanzgruppen auf, und eine Zauberin entführte in ihre „zauberhafte“ Welt und brachte nicht nur die Jüngsten zum Staunen. Alles in allem also ein Fest für alle Sinne – zum 50. Jubiläum.