Kirche bewegt sich zu den Menschen

An sechs Standorten wird sich der Projekt-Bauwagen vom 20. August bis zum 18. September vorstellen: , Beim Jubiläumsfest am 20. August auf dem Magnus-Kirchplatz, , auf dem Königskamp in Alverskirchen vom 22. bis 28. August,, bei Möllenkamp in Everswinkel vom 29. August bis 4. September,, auf dem Kirchplatz der Ev. Gemeinde (Pattkamp) vom 5. bis 11. September,,am Haus St. Magnus vom 12. bis 17. September,,am 18. September beim Pfarrfest St. Agatha am dortigen Pfarrheim.