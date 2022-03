Kläger laden zum Info-Abend ein

Sikma und Nijs laden am Mittwoch, 30. März, zu einer Info-Veranstaltung um 19 Uhr in den Saal Grothues ein. „Wir wollen in dieser Veranstaltung allen Bürgern der Gemeinde Everswinkel die Originaldaten der Wahlmanipulation vorstellen, damit sie sich selber Gedanken machen können. Am Ende der Veranstaltung werden wir den Anwesenden ein Dokument mitgeben, wodurch sie in Ruhe zu Hause weiter den vorgestellten Daten der Gemeinde Everswinkel auf der Homepage nachgehen können“, kündigen sie an.

„Obwohl unsere Klage auf Fakten und Daten beruht, die heute noch auf der Homepage der Gemeinde Everswinkel zu finden sind, werden wir durch Mitglieder der Mehrheitspartei in der Gemeinde verleumdet“, beklagen Sikma und Nijs. Bürgermeister Sebastian Seidel und Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher hätten Strafanzeige gegen sie bei der Staatsanwaltschaft Münster gestellt. „Ist dies das neue Demokratiedenken? Bürger die ihrer Bürgerpflicht nachkommen und die Gemeinde auf Wahlunregelmäßigkeiten/Manipulationen hinweisen, werden an den Pranger gestellt“, heißt es abschließend in der Presseinformation.