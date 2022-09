Klimaneutrale Wärme aus Biomasse

An diesem Infoabend zum Thema Nahwärmeversorgung ging es auch um die notwendigen technischen Einrichtungen und Anschlussbedingungen in den Häusern. Außerdem wurden Lösungen und Antworten auf Fragen zur Versorgungssicherheit und zur Preisstellung geliefert.

Das neue Baugebiet Bergkamp III, am Ortsrand in Richtung Sendenhorst gelegen, ist das erste Projekt in der Gemeinde, dass auf Nahwärme setzt. Die Wärme für Heizung und Warmwasser kommt direkt aus der Nachbarschaft vom Biomassehof Deiters. Auf großes Interesse stieß der gemeinsame Informationsabend, zu dem die Gemeinde, die Gemeindewerke und der Wärmelieferant Biomassehof Deiters alle Bauwilligen für das neue Baugebiet eingeladen hatten. Zunächst führten Clemens und Julian Heitmann, Eigentümer des Biomassehofes, die Interessenten über ihren landwirtschaftlichen Betrieb zur Besichtigung der Biomasseanlage. Von der Gaserzeugung aus 100 Prozent der regenerativen Einsatzstoffen wie Mais und Gülle über die Verstromung in den vier Generatoren bis zur Wärmespeicherung im großen Wassertank wurde der Prozess der Nahwärmeerzeugung eindrucksvoll vermittelt.

Es wurde auch deutlich, dass Wärme aus Biomasse komplett klimaneutral ist. Anschließend versammelten sich alle im Kaminzimmer der Familie Heitmann. Hier erläuterte Thomas Kappelhoff von der GWE den Projektfortschritt. Gemeinsam mit den technischen Verantwortlichen für Bau und Betrieb des Nahwärmenetzes wurden Fragen der potenziellen Anschlussnehmer beantwortet. Dabei ging es vor allem um die notwendigen technischen Einrichtungen und die Anschlussbedingungen in den Häusern.

Darüber hinaus wurden Lösungen und Antworten auf Fragen zur Versorgungssicherheit und zur Preisstellung geliefert. Auf Grund der vergleichsweise geringen Anschaffungskosten für die Technik und der Unabhängigkeit von den teuren fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas ist die regional erzeugte Nahwärme aus der Nachbarschaft eine günstige Alternative.