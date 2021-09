Klingende Postkartenaus Spanien

Everswinkel

Ein ganz besonderes Gitarren-Konzert findet am morgigen Samstag, 11. September, um 18 Uhr findet in der evangelischen Johannes-Kirche statt. Der renommierte italienische Gitarrist Roberto Tascini präsentiert in seinem neuen Programm „Postcard From Spain“ neo-folkloristische Werke von Joaquin Rodrigo und Federico Moreno Torroba.