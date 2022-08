Knallbunte „Blaulicht-Party“

Nach vielen Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen ihres 140. Geburtstages in diesem Jahr setzte die „Blaulicht-Party“ den krönenden Abschluss. Knapp 400 Gäste besuchten das Fest, das durch viele regionale Stände sowie Musikformationen unterstützt wurde. Auf dem Event traten so die beiden Everswinkeler Gruppe „Buttons Up“ und die Klöscher Coverband auf.

Festausschussvorsitzender Jörg Harms erklärte, dass das Fest in erster Linie ein Geschenk von der Feuerwehr für die Bevölkerung sei. Gefeiert wurde dann bis halb eins – was auch wegen der Lage auf dem Gelände der Feuerwehr mitten im Herzen von Everswinkel so genehmigt worden war.

Die Planung entstand schon vor zwei Jahren und die Idee sei ihnen dann im Urlaub gekommen, so Zugführer Markus Averbeck. Dann wurden nach und nach die Bands und Essensstände angefragt und Ideen kamen dazu. So hatten sie auch die Idee, den alten Fallschirm als Sonnenschutz mit viel Wasser als Ballast an diesem besonders heißen Tag aufzubauen.

Spontane Idee mündete in Partyformat

Für die Beleuchtung im Dunkeln wurden überall auf dem Gelände blaue und rote Scheinwerfer verteilt. Diese Farben sollten die Feuerwehr nochmals vertreten. Außerdem gaben die Kameraden allen Nachbarn im Vorhinein Bescheid und luden sie ein. Denn der Feuerwehr sei es wichtig, sich mit den Nachbarn gutzustellen. Jörg Harms und Markus Averbeck berichteten, dass in diesem Sinne ein großer Dank an die Nachbarschaft gehe – für ihre Toleranz und ihr Verständnis, das es für die Feuerwehr immer gebe.

Außerdem erzählten die beiden Mitorganisatoren, dass sie von vielen Firmen unterstützt wurden.

Als Hauptsponsor der Party trat die die Sparkasse an. Außerdem halfen alle Kameraden seit letztem Montag, um die Feier vorzubereiten und das Feuerwehrgelände komplett auf Vordermann zu bringen. So wurde geputzt, die Hecke geschnitten oder auch Unkraut gejätet. „Einen großen Dank an die Mannschaft, ohne sie wäre gar nichts gelaufen,“ so Markus Averbeck im WN-Gespräch.

Um den Brandschutz trotz allem garantieren zu können, hatte das Team eine sogenannte Alarmbereitschaft ausgerufen. Damit wurden alle Kommunen im Umkreis informiert, damit im Falle eines großen Einsatzes vor Ort in Everswinkel geholfen werden kann. Die Feuerwehr Everswinkel stellte natürlich ebenfalls einen Löschzug, der jederzeit einsatzbereit gewesen wäre.

Alle Getränkestände wurden von den Kameraden selbe übernommen. So wurden pro Stand elf Leute eingeteilt, um sich auch mal abwechseln zu können. Am Ende genossen alle die „feurige“ Blaulicht-Party.