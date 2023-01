Kolping wieder im Karnevals-Fieber

Am 11. Februar hebt sich um 19.49 Uhr der Vorhang in der Festhalle fürs närrische Bühnenspektakel. Das V-Team der Kolpingsfamilie hat wieder ein buntes und regionales Programm für die Everswinkeler Narren zusammengestellt. „Leider ist noch nicht zu 100 Prozent sicher, dass die Festhalle wirklich zur Verfügung steht, aber wir planen fest damit und stecken voll in den Vorbereitungen“, spielt das V-Team auf eine mögliche Belegung der Festhalle als Flüchtlings-Notquartier an. Doch für die Kolping-Karnevalisten gilt der kölsche Grundsatz: „Et hätt noch emmer joot jejange!“, so Präsident Lars Thiemann.

Damit die Stimmung an diesem Abend auch alle Jecken ansteckt, stehen neben bekannten Tanzgruppen auch die Jungs der „Kölschen Cover Band“ auf der Bühne und werden bei ihrem Heimspiel dem Publikum richtig einheizen. Nach dem Programm übernimmt dann der DanceXpress von DJ Timmermann und sorgt für die passende Atmosphäre bei der Aftershow-Party.

„Die Pause war nun lang genug. Es wird Zeit, dass in Everswinkel mal wieder Karneval gefeiert wird. Das Programm steht, unser Festwirt Frank Strohbücker steht parat, und wir, das V-Team, sind bereit. Es kann also losgehen“, verdeutlicht Tobias Kniesel , Vorsitzender des V-Teams, die jecke Aufbruchstimmung.

Trotz Inflation und allgemeiner Preissteigerung konnte der Preis von zwölf Euro für die Eintrittskarten dank vieler Sponsoren konstant gehalten werden. Die Tickets können somit ab sofort bei V-Team-Mitglied Theo Kortmann unter 0 25 82/99 11 94, oder direkt in der Vitusstraße 26A reserviert werden.