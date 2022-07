Komplexes Thema praxisnah erläutert

Auf Einladung von KFD und Männergemeinschaft Alverskirchen gab es im Landhaus Bisping einen Vortrag zum Thema „Patientenverfügung – rechtlich verbindlich oder doch nur Wunschzettel“. Referenten waren Hubertus Schmitte, Rechtsanwalt für Erb- und Agrarrecht aus Münster, und Johannes Horstmann, Koordinator der Hospizbewegung im Kreis Warendorf.

Ausgangspunkt für die Referenten war der Paragraf 1901a des BGB, in dem der rechtliche Rahmen für eine Patientenverfügung definiert ist. Diese ist aber nur der Einstieg, da dazu auch die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung gehören. Ein komplexes Thema. 200 Versionen einer Patientenverfügung sind heute im Internet verfügbar, die aber nicht alle auf die individuelle Situation zutreffen.

Eindeutigen Entscheider festlegen

Von den Referenten wird die Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht der Hospizbewegung empfohlen, die über die Internet-Seite der Hospizbewegung gegen eine Schutzgebühr angefordert werden kann. Schmitte und Horstmann stellten sehr praxisnah dar, was in verschiedenen Lebenssituationen geregelt werden muss. Eine Patientenverfügung sei für den Ersteller gedacht, um Situationen zu regeln, bevor er selbst aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht mehr in der Lage sei. Dazu gehöre aber auch, dass ein Betreuer als eindeutiger Entscheider festgelegt werde, der als Ansprechpartner für Ärzte und andere Personen fungiere.

Wichtig seien somit die Aspekte Verfügbarkeit der Unterlagen und deren Zugriff, Kommunikation, Selbstbestimmung, Akzeptanz und regelmäßiges Überprüfen der eigenen Absichten und deren schriftlicher Festlegung mit dem Hintergrund „was will ich mit den Verfügungen erreichen“. Hilfreich könnten auch Betreuungsbehörden oder -gerichte sein, bei denen man Unterlagen hinterlegen könne.