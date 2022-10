Konflikt in Kamerun und die Folgen

Seit nunmehr sechs Jahren schwelt der Konflikt zwischen Regierung und Separatisten in Kamerun. Die Bevölkerung leidet darunter, vor allem die Jugend. Der gebürtig aus Kamerun stammende Everswinkeler Dr. Gilbert Lawong wird am Donnerstag zu dem Thema referieren.

„Eine verlorene Generation? Wie der bewaffnete Konflikt in den anglophonen Regionen Kameruns die Schulbildung einer Generation verhindert“, lautet der Titel einer Informations- und Vortragsveranstaltung, zu der das Katholische Bildungswerk (KBW) am Donnerstag (27. Oktober) einlädt. Referent ist der Everswinkeler Dr. Gilbert Lawong.

Lawong wird über bewaffneten Konflikt in den anglophonen Regionen Kameruns informieren. „Seit 2016 besteht die soziopolitische Krise in den englischsprachigen Teilen Kameruns. Sie ist in eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Separatisten und der Regierung eskaliert. Die Fronten sind verhärtet. Alle Vermittlungsversuche verschiedener Instanzen sind bisher gescheitert. Die Welt schaut zu“, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung.

Bildungssystem kollabiert

Eine der sehr gravierenden Folgen der Krise bestehe im Bereich der Bildung. „Die Anführer der Separatisten haben von Anfang an das Bildungssystem als ein Druckmittel gegen die kamerunische Regierung eingesetzt.“ Letztere reagierten hierauf mit Passivität. In der Folge würden heute mehr als 700 000 Kinder und Jugendliche zu Hause sitzen ohne Zugang zur Bildung. „Das Bildungssystem ist kollabiert. Die Welt schaut zu, wie eine verlorene Generation heranwächst.“

Im Rahmen eines Vortrages, der an die Veranstaltung „Kamerun – eine tickende regionale Zeitbombe“ aus dem Jahr 2020 anknüpft, wird Lawong die besondere Lage der Bildung in diesem bewaffneten Konflikt herausarbeiten. Was ist doch möglich, wenn scheinbar nichts geht? Lawong ist in Kamerun geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Abitur in Kamerun studierte er Medizin an der Rheinisch Westfälischen Hochschule Aachen. Im Anschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie mit den Schwerpunkten Visceralchirurgie und Proktologie. Er praktiziert in Münster und lebt mit Frau und Kindern in Everswinkel.

Der Vortrag findet im Pfarrheim statt und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Das Bildungswerk bittet um eine Spende für ein Bildungsprojekt für Kinder in Kamerun. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Team des KBW bittet aufgrund der wieder steigenden Covid-19-Erkrankungen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Alle Interessierten sind willkommen.