Neben den 193 Päckchen sind für die Sammelaktion der „Aktion Kleiner Prinz“ in Warendorf auch noch 380 Euro an Geldspenden zusammengekommen. Nun sind die Päckchen auf den Weg nach Rumänien.

„Wir haben kräftig die Werbetrommel gerührt und freuen uns jetzt über das gute Ergebnis“, erzählt Christiane Kösters von der Katholischen Frauengemeinschaft von der Päckchensammlung für die „Aktion Kleiner Prinz“. Unter dem Motto „Ich schenke Dir einen Stern“ hatte die Warendorfer Hilfsorganisation dazu aufgerufen, für Kinder bedürftiger Familien in Rumänien Päckchen zu packen, um ihnen eine Freude zu machen.

Aktion von Beginn an unterstützt

Von Beginn im Jahr 1995 an beteiligen sich die KFD und die Evangelische Frauenhilfe an dieser Aktion. Abgabezeit für die Päckchen aus den Everswinkeler Familien war der vergangene Dienstagnachmittag im katholischen Pfarrheim St. Magnus. Am Ende konnten die Organisatorinnen Christiane Kösters und Resi Ott von der Frauenhilfe die stolze Zahl von 193 Päckchen vermelden. „Mit dem Beitrag der Seniorengemeinschaft St. Magnus, der November-Kollekte der Gemeinschaftsmesse der KFD und aus Privatspenden sind zudem noch 380 Euro als Geldspende zusammengekommen“, berichtet Kösters.

Auch bei den Treffen der Frauenhilfe wurde für die Päckchenaktion gesammelt. „Mit diesem Geld kaufen wir kleine Geschenke und bestücken damit zusammen mit den selbst gestrickten Handschuhen, Schals und Mützen die Päckchen“, weiß Frauenhilfesprecherin Annemarie Korf zu berichten. Noch am gleichen Abend wurden die Weihnachtspäckchen von der Aktion „Kleiner Prinz“ nach Warendorf transportiert, um von dort nach Rumänien zu starten.