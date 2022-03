„Die Ausbildung von jungen Menschen liegt uns von jeher sehr am Herzen. In den 50er-Jahren haben wir die erste Ausbildung im klassischen Sinne gestartet“, blickt Bäckermeister Marc Mundri zurück. Ausbildungen zu Bäcker, Konditor, Fachverkäufer und Kaufmann für Büromanagement werden immer wieder angeboten. Im Moment sind vier Azubis beim „Münsterlandbäcker“ tätig, der längst über Everswinkels Ortsgrenzen hinausgewachsen ist. Abgesehen von Stammhaus und Backstube in Everswinkel sowie der Filiale Alverskirchen gibt es Standorte in Münster, Warendorf, Hoetmar, Milte und Müssingen. Everswinkel als Geburtsort und Heimat präge die Familie. „Wir haben die grüne Wiese gefunden auf der wir uns für die Zukunft gut aufgestellt haben und jeden Tag weiter daran arbeiten.“

Trotz des guten Rufs des Familienbetriebs sind Bewerbungen von Ausbildungsinteressierten „rar“, wie Mundri sagt. „Die Kreativität wächst Jahr für Jahr, um auf eine Ausbildung im Bäckerhandwerk aufmerksam zu machen. So nutzen wir die sozialen Netzwerke oder Ausbildungsmessen, um deutlich zu machen, wie kreativ und abwechslungsreich das Bäckerhandwerk ist.“ Und der Bäckermeister betont, dass Ausbildung mehr ausmache als nur früh aufzustehen und schwer zu arbeiten. Wenn die Jugend nicht nachwächst, wird es mit den Fachkräften immer schwieriger. Das spürt auch die Bäckerei Diepenbrock. „Auch wir würden gerne unser Team vergrößern und neue Projekte in Angriff nehmen. Leider klappt dies durch den Fachkräftemangel nur bedingt“, bedauert Mundri, der sich andererseits darüber freut, dass man durch ein großes und flexibles Team bislang noch freie Stellen besetzen konnte. „Bäckerei ist jeden Tag eine große Teamleistung.“

Mundri, dessen Markenzeichen der schwarze Zylinder ist, hat seine Zeit bis zum Bäckermeister zu einer unvergesslichen Erlebnisreise gemacht. 2011 gewann er den Europameister-Titel der Bäckerjugend, drei Jahre und einen Tag lang war er auf der Walz, die ihn durch Europa bis nach Neuseeland, Indien, Mexiko und die USA führte, und er wurde Mitglied der Deutschen Bäcker-Nationalmannschaft. Wenn einer den Stellenwert seines Handwerks einschätzen kann, dann sicher er. „In vielen europäischen Ländern durfte ich erleben, welch große Wertschätzung dem gesamten Handwerk entgegengebracht wird. Sei es dem Dachdecker, Metzger, Elektroinstallateur oder Bäcker.“ Im Hinblick auf das, was vielleicht anders laufen sollte, damit sich die generelle Ausbildungssituation verbessert, will Mundri nicht „auf die Politik oder die Wirtschaft“ zeigen. „Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, regionale Handwerksstrukturen zu stärken. Frei nach dem Motto, ,kaufe dort, wo Deine Kinder einen Ausbildungsplatz finden‘.“

In diesem Jahr werden Ausbildungsplätze angeboten zu Bäcker Konditor, Fachverkäuferin (jeweils alle Geschlechter).