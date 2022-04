Kreatives Feld für Spezialaufgaben

Referenzprojekte sind in ganz Deutschland zu finden. Von Bremen und Hannover im Norden bis Stuttgart und Prien am Chiemsee im Süden. Seit nunmehr 64 Jahren fertigt die H. Lohmann Möbel GmbH individuelle Objekteinrichtungen für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Seniorenheim oder Schulen, für Praxen, Unternehmen oder Hotels. Dazu benötigt man Fachkräfte. Die werden auch regelmäßig im Betrieb ausgebildet.

Referenzprojekte sind in ganz Deutschland zu finden. Von Bremen und Hannover im Norden bis Stuttgart und Prien am Chiemsee im Süden. Seit nunmehr 64 Jahren fertigt die H. Lohmann Möbel GmbH individuelle Objekteinrichtungen für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Seniorenheim oder Schulen, für Praxen, Unternehmen oder Hotels. Besondere handwerkliche Qualität, Kreativität bei der Suche nach gestalterischen Lösungen sowie hochwertige Materialien sind die Trümpfe des Familienbetriebes, dessen Geschichte ursprünglich 1869 als Stellmacherei begann und der sich ab 1958 auf den Möbelbau verlegte. Fähigkeiten und Erfahrungen werden gerne an junge Menschen als Auszubildende vermittelt – vom sogenannten „Ablängen“ bis zum „Zuschneiden“.

In jedem Jahr bietet der Betrieb zwei Ausbildungsplätze zum Tischler an. Aktuelle sind fünf Azubis tätig. Bestens ausgebildetes Personal ist für dieses handwerklich anspruchsvolle Tätigkeitsfeld das A und O. Nachwuchs dafür zu finden werde zunehmend schwieriger, erklärt Lucas Fonfara gegenüber den WN. Es seien dabei zwei Aspekte zu nennen. „Zum einen müssen wir als Unternehmen stetig an unserer Attraktivität für junge Leute arbeiten und unser Lehrangebot verbessern. Zum anderen besteht die Problematik, dass viele junge Leute in eine akademische Laufbahn gedrängt werden“, resümiert Fonfara. Aber: „Nicht jeder Schulabgänger ist als Akademiker geboren und fühlt sich dort langfristig wohl.“

„ »Der Beginn einer Ausbildung im Handwerk kann für den richtigen Bewerber auch den Königsweg der Berufswahl darstellen.« “ Lucas Fonfara

Aus Sicht eines Betriebes wie Lohmann-Möbel sei es natürlich von besonderer Bedeutung, wieder mehr junge Menschen für das Handwerk zu gewinnen und zu begeistern. Auftretende personelle Engpässe müssten langfristig geschlossen werden. Fonfara sieht auch einen Ansatz, der im schulischen Bereich gesetzt werden müsste. „Besonders wichtig ist, dass den Schülern mehr Zeit für lange Praktika eingeräumt wird, bei denen sie eventuell unterschiedliche Berufsfelder erkunden können. Was den Schüler wenig nützt sind sogenannte Tagespraktika. An einem Tag kann man die Facetten eines Handwerksbetriebes nicht wirklich kennenlernen.“

Derzeit seien in Haupt- und Realschulen zwei längere Praktika verpflichtend, während in Gymnasien lediglich ein Praktikum vorgesehen sei. Fonfara würde sich im Zuge der Rückkehr zu G9 einen weiteren Block in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe oder in der Qualifikationsphase Q1 wünschen. „Allgemein ist es wichtig, dass akademische und nicht-akademische Ausbildung als gleichwertig wahrgenommen werden. Die Chancen einer nicht akademischen, gerade auch handwerklichen Ausbildung sollten wieder verstärkt ins Bewusst sein aller an der Berufsfindung Beteiligten gebracht werden.“

So eine Bewusstseinsbildung müsse einerseits bei den Jugendlichen selbst beginnen, andererseits aber auch zwingend in deren näherem Umfeld; sprich bei Eltern, Freunden und Lehrkräften. „Für alle muss klar sein, dass der Beginn einer Ausbildung im Handwerk nicht nur der Plan B für den Fall ist, dass es mit einem Studium nicht klappt. Vielmehr kann dies für den richtigen Bewerber auch den Königsweg der Berufswahl darstellen“, betont Fonfara.

In Everswinkel fühlt sich der Betrieb sehr wohl: „Wir sind mit dem Unternehmensstandort sehr zufrieden.“ Die erforderlichen Fachkräfte für die hochwertige Fertigung von Möbel-Einzelstücken wie auch von Serienprodukten mit Hilfe modernster Maschinen waren bislang an Bord. „Bis jetzt konnten wir langfristig alle Stellen besetzen. Man muss aber sagen, dass dies zum Teil einen langen Atem erforderte“, blickt Fonfara zurück. Und die Situation werde nicht einfacher. „Der Markt mit geeignetem Personal wird knapper. Es macht sich stark bemerkbar, dass die Boomer-Generation langsam in Rente geht und weniger jungen Handwerker nachkommen.“ Das Problem des Fachkräftemangels mache sich somit auch in der H. Lohmann Möbel GmbH bemerkbar.

In diesem Jahr werden wieder zwei Ausbildungsplätze zum Tischler vergeben.