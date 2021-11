Krönender Abschluss des Schützenjahres

150 Gäste durften gemäß des Hygienekonzeptes am Hubertusfest des Bürgerschützen- und Heimatvereins teilnehmen und einen unterhaltsamen Abend im Gasthof Diepenbrock verleben. Einmal mehr organisierte die Formation des I. Korps um Johannes Rieping das Fest.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind und wir einen krönenden Abschluss des diesjährigen Schützenjahres feiern konnten“, bilanziert das Orga-Team. Der Vorsitzende, Berthold Buntenkötter, begrüßte zu Beginn alle Anwesenden und eröffnete das Hubertusfest. Traditionell marschierten anschließend die Damen- und Ehrengarde, der aktuelle Thron mit den Regenten Dirk I. und Anne III. Folker sowie Biwak-König Martin Schräder mit Königin Jutta Schräder samt Gefolge in den Saal ein. Willkommen heißen konnte Buntenkötter auch den Schützenthron aus Alverskirchen und den Thron der Schützengilde Ems-Einen.

Verlosung attraktiver Preise

Unter allen teilnehmenden Gästen wurden wieder attraktive Preise verlost. Georg Aertker, der die Preisverleihung organisierte, eröffnete die Verlosung und wurde von den beiden Glücksfeen Anne Folker und Jutta Schräder unterstützt.

Den Gutschein für zwei Freikarten zur Karnevalsparade des MGV/BSHV gewann Werner Lemberg und die beiden Verzehrgutscheine vom Gasthof Diepenbrock und Gasthof Strietholt gingen an Torsten Wels und Felix Schulze Zurmussen. Das Verwöhn-Wochenende auf Gut Sternholz in Hamm gewann Alexandra Lindart, über das Weinpaket für die private Weinverkostung vom Weingut Schütz freut sich Berthold Buntenkötter, und auf große Ballonfahrt geht es für Marcel Kortenjann. Für Stimmung sorgte DJ Sebastian Timmermann. Bis bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und ausgelassen gefeiert.