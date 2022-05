Kulturelle Vielfalt in einem Konzert

„Unite My People“ ist das musikalische Ereignis überschrieben, das am Pfingstmontag mit acht Solisten und drei Chören in der Pfarrkirche stattfindet.

„Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“ Diese Bibelstelle zum Pfingstfest nennt Kirchenmusiker Thomas Kraß als Inspirationsquelle für ein bevorstehendes Konzert am nächsten Feiertagswochenende.

Am 6. Juni (Pfingstmontag) werden in der St.-Magnus-Kirche ungewohnte Klänge zu hören sein. Der Organist und Chorleiter hat befreundete Musikerinnen und Musiker gefragt, ob sie Lieder in verschiedenen Sprachen zu dieser Veranstaltung beitragen können. Acht Solisten haben daraufhin ihre Zusage gegeben. Darüber hinaus wird der Frauenchor „Harmonie“ mit der Choralschola und auch gemeinsam mit dem neu gegründeten Warendorfer Popchor „Misch-Töne“ singen. Zudem wird ein kleiner Projektchor das eher selten zu hörende „An Alleluja Super-Round“ vortragen.

Acht Solisten und drei Chöre

Neben einem deutsch-lateinischen Beitrag werden Lieder aus der Ukraine, Kamerun, Eritrea, Norwegen, Großbritannien, Armenien, Indien und Japan die musikalische Vielfalt verschiedener Länder und Kulturen in dem Konzert aufzeigen. „Ich finde es unheimlich spannend und bereichernd, eine solche Bandbreite an Musik zu erleben“, freut sich Kraß schon auf das interessante Konzert.

Unter dem Titel „Unite my people – ein Pfingstkonzert“ lädt die Katholische Kirchengemeinde gemeinsam mit der evangelischen Johannes-Kirchengemeinde zu diesem musikalischen Ereignis ein. In der Vergangenheit gab es zu Pfingsten jährlich eine ökumenische Andacht. In diesem Jahr werden beide Gemeinden stattdessen einige liturgische Elemente in das Konzert einbringen. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Begegnung auf dem Kirchplatz der St.-Magnus-Kirche.

Konzertbeginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Um eine großherzige Spende zugunsten der Ukraine wird gebeten.

Ein Video zum ukrainischen Gesangsbeitrag gibt es unter Youtube.com/thomaskraß. Ein Video der ukrainischen Sängerin sehen Sie hier: