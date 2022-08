500 Fans außer Rand und Band

Klaus Lage (r.) und Bo Heart gastierten mit großen Hits in neuem Gewand auf den Kulturwiesen.

Es ist Samstagabend. Ein laues Lüftchen weht bei angenehmen Temperaturen. Fast alle Stühle auf der Kulturwiese am Hof Schulze Wettendorf sind besetzt. Kein Wunder, denn an diesem Abend steht kein geringerer als Klaus Lage auf der Bühne. Der Sänger und Liedermacher kommt aber nicht allein, sondern gastiert unter dem Motto „Live zu zweit“ gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und kongenialem Bandmitglied Bo Heart. Im Gepäck hat das Duo neben vielen bekannten Hits auch aktuelle Stücke in neuen Arrangements. Ein musikalischer Querschnitt der vergangenen 40 Jahre.

„Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zu den beiden und freuen uns sehr auf das Konzert. Das Ambiente ist großartig hier und passt perfekt“, schwärmt Besucherin Christine Güntner, die zusammen mit ihrem Mann Tom extra aus Mainz angereist ist. Dann ertönt der dritte Gong. Klaus Lage und Bo Heart betreten die Bühne, und von Anfang geht die Zuhörerschaft mit. Das Duo zieht alle sofort in den Bann. Das Klavierspiel des Ausnahme-Pianisten Bo Heart, kombiniert mit der tiefen und markanten Stimme von Lage, erzeugt bei vielen echte Gänsehautmomente. Die Musik ist zu hundert Prozent ehrlich. Hier gibt es keinen elektronischen Schnickschnack, sondern puren Sound. Das ist es auch, was beide Künstler ausmacht.

Christine und Tom Güntner sind extra aus Mainz angereist, um Klaus Lage und Bo Heart live zu erleben. Foto: Marion Bulla

Das erste Stück hat das Alter zum Thema. „Das habe ich geschrieben, da war ich 29 Jahre. Der 30. Geburtstag schwebte wie ein Damokles-Schwert über mir. So als ob ich 60 würde und kurz vor der Rente stünde“, erklärt Klaus Lage. 20 Jahre später sei ein Kumpel 50 geworden und er habe den Text umgeschrieben, fügt der heute 72-Jährige an. Diese Version gibt er schließlich zum Besten. „Schnipst mit den Fingern, dann seid Ihr mittendrin“, ruft Lage den Besuchern zu. Die lassen sich nicht lange bitten und folgen dem gern.

Viele singen lauthals mit bei „Ich bin wieder zu Haus“ und ebenso bei „Positiv“. „Ihr seid ja toll. Mein Shanty-Chor“, freut sich Klaus Lage über die Unterstützung seitens des Publikums. Auch die neuen Songs vom aktuellen Album „Je wahrer die Liebe“ kommen sehr gut beim Publikum an. „Dazu war eine große Tour geplant. Die fiel aber ins Wasser. Da landest du im Jammertal. Das ist traurig“, erzählt der Musiker. Der nächste Song heißt genau so. Nämlich „Jammertal“.

Volles Haus – besser: volle Wiese. Den großen deutschen Künstler Klaus Lage wollten sich viele nicht entgehen lassen. Foto: Marion Bulla

„Ja, ist das schön, dass Ihr alle noch da seid“, scherzt Lage nach der Pause. Doch wer würde dieses mehr als hörenswerte Konzert schon vorzeitig verlassen? Niemand. Und: Jetzt kommen auch noch die größten Hits. Das Publikum ist begeistert, die Leute stehen auf, klatschen und singen sich die Seele aus dem Leib. „Mein Shanty-Chor, hier kommt eine weitere Prüfung. Aber das schafft ihr“, ruft der Sänger in die Menge. Und wie die Zuhörer das schaffen, denn es erklingt „1000 und eine Nacht“. Neben diesem Riesenhit dürfen natürlich auch Klassiker wie „Zug um Zug“ , „Monopoli“ und „Faust auf Faust“ aus dem Schimanski-Tatort nicht fehlen. „Danke, dass Ihr uns so sehr geholfen habt. Wir hatten Spaß“, resümiert Klaus Lage am Ende. Nach den stehenden Ovationen gibt es noch zwei Zugaben. Darunter „Imagine“ von John Lennon.

Ein unvergesslicher Abend für alle Fans und auch für die Veranstalter. „Wir sind zufrieden“, betonen Thomas Deipenbrock und Henrik Schulze Wettendorf am Ende lachend.