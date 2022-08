Kulturwiesen-Rundgang mit Künstler Winfried Totzek

Zum ersten Mal gibt es auch bildende Kunst auf den Kulturwiesen. Winfried Totzek zeigte am vergangenen Wochenende seine metallenen Kunstwerke, die er ausgestellt hat.

Im eher kleineren Kreis, dafür aber bei bestem Wetter präsentierte Winfried Totzek am vergangenen Wochenende seine zahlreichen metallenen Kunstwerke, die auf dem Gelände der Kulturwiesen ausgestellt sind. „Wir finden das total spannend. Viele flanieren hier vorbei und staunen“, hatte Gastgeber Henrik Schulte Wettendorf bereits festgestellt.

Zum ersten Mal gibt es im Rahmen der Veranstaltung auch richtig greifbare Kultur in Form von Projekten zu sehen. Besonders freute den Künstler, dass viele Kinder interessiert an seinen Werken stehen bleiben. Kinder seien neugierig und brächten Leben in die Kunst, ist Totzek, den alle nur Totzi nennen, überzeugt.

„Folgen sie den roten Schuhen“, rief er bei der Präsentation der Objekte in die Menge, sein Markenzeichen sind rote Hose und ebenso rote Sneaker, und marschierte voran. Eigentlich pflege er keine Führungen zu machen. Kunst sei für ihn Interpretation. Er präsentiert Objekte wie die Geburt Jesu und die Gänse, die er voll und ganz aus Schrott gestaltet hat. „Das waren Abfallprodukte. Man sieht es an den vielen Schweißnähten“, bemerkte der Warendorfer und zeigte darauf.

„ Ich war das schwarze Schaf bei uns. “

Dann erklärte der Künstler, warum alle seine Figuren unbekleidet sind. „Das ist, weil sie im Paradies leben und da waren eben alle nackt.“ Schafe sind auch ein Thema. Vor allem das schwarze Schaf ist Totzek wichtig. „Jeder hat eines in seiner Familie. Ich war das schwarze Schaf bei uns. Das hat mich geprägt“, erklärte der Orthopäde, Psychotherapeut, Künstler und Designer, tippte auf den beweglichen Hals und fügte an, es nicke zwar, aber eigentlich meine es immer nur nein. Kurz nach dem Antippen konnten die Gäste auch genau das sehen. Es schüttelte, wenn auch nur leicht, den Kopf. „Faszinierend“, staunte eine Besucherin.

Auch das „Sattelgesicht“ mit Sattelnase regte zu Diskussionen an, denn es ist aus einem echten Sattel gefertigt. Der Kohl-Pinscher sorgte für Erheiterung. Der Helmut habe einmal gesagt, alle Künstler seien Pinscher. „Das hat mich geärgert, deshalb heißt der jetzt so“, betonte Totzek kurz und knapp.

Politische Performance

Es gab noch jede Menge kreative Werke, die der Warendorfer im weiteren Verlauf vorstellte. Am Ende des kurzweiligen Rundgangs begeisterte der Objektkünstler die Besucher und Besucherinnen noch mit einer ganz speziellen politischen Performance, die auf den Krieg in der Ukraine und das Verhältnis zwischen Wladimir Putin und Altkanzler Gerhard Schröder anspielte. Ein Besuch allein, um die beeindruckenden Arbeiten von Winfried Totzeks zu sehen, lohnt sich.