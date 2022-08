Rhythmus geht direkt von den Ohren in die Beine

Endlich wieder Live-Musik: Wenn fünf gut gekleidete Männer mit funkigen Blues-Eigenkompositionen die Besucher bereits nach dem zweiten Song derart begeistern, dass ausgelassen mitgeklatscht wird, dann kann es sich nur um einen Auftritt von „The Bluesanovas“ handeln. Der beste Beweis, dass die Vollblutmusiker aus Münster mit ihren 50er- bis 60er-Jahre-Songs ihre Zuhörer ruckzuck in den Bann ziehen, war im Rahmen der Kulturwiesen in Alverskirchen zu erleben. Rund 300 Anwesende wollten bei herrlich sommerlichem Wetter hautnah erleben, was die jungen Blues-Experten zu bieten haben.

Wie eine schwere Dampflok im Vollgas-Modus ließen „The Bluesanovas“ ihre meist rhythmusstarken Songs über die Festivalwiese des Hofes Schulze Wettendorf donnern. Dabei folgten Gitarrist Filipe Henrique, Nico Dreier am Keyboard, Philipp Dreier am Schlagzeug und Tim Kirschke am Bass ihrem stimmstarken Frontsänger Melvin Schulz nicht nur als kongeniale Begleiter, sondern trieben den Blueszug auch mit kurzen treibenden, solistisch brillanten Akustik-Alleingängen mächtig an. Im Ergebnis wurde der mehr als zweistündige Auftritt der Münsteraner Bluesband zum überaus unterhaltsamen und belebenden Vergnügen, das von teils übersprühender Freude der Besucher erfüllt war und nach jedem Song mit lautstarkem Beifall honoriert wurde.

Besondere Atmosphäre

Nach 2021 war die Truppe zum zweiten Mal in der ländlichen Idylle zu Gast. Und das nicht nur, weil es fast ein Heimspiel für sie ist, sondern auch um Freunde und Familienangehörige wiederzusehen. „Hier auf dem Land zu spielen, ist für uns noch mal eine besondere Atmosphäre, wie man sie beispielsweise in einem Club nicht erlebt“, so Gitarrist Henrique. Die Band, die bereits beachtenswerte Erfolge eingeheimst und auf vielen großen Bühnen im In- und Ausland gespielt hat, legt Wert auf heimatverbundene Bodenständigkeit.

Von Szenekennern als „neue Generation des Blues“ und „essenzieller Teil der Nachwuchsbands der deutschen Bluesszene“ umschrieben, bahnt sich die 2015 gegründete und bereits als dreifacher German-Blues-Gewinner prämierte Band, die zudem 2020 Semifinalist bei den Internationalen Blues Challenge in Memphis wurde, langsam aber beständig ihren Weg aus der Schublade des Geheimtipps heraus in die Profi-Liga. Erfolgsgarant ist neben dem stimmgewaltigen Frontsänger auch die lockere und hörenswert professionelle und variantenreiche Spielfreude der Musiker. Mit ausgefeiltem Groove, exzessivem Blues und basslastigen Soul-Dynamiken, vorzugsweise im Texas-Blues-Stil, wurden die überwiegenden Eigenkompositionen, wie „Back on my feet“, „Baby I´m gone“, „You Hurt Me Baby“, der Klassiker „Rock ’n’ Roll Music“ und „Love it or leave it“ – ein Slow-Blues von dem erst kürzlich fertiggestellten, aber noch nicht offiziell vorgestelltem Album „Big Love“ – in einer ansprechenden Live-Performance präsentiert. Und weil der Rhythmus einigen Besuchern direkt von den Ohren in die Beine fuhr, wurde im hinteren Bereich der bestuhlten Fläche auch fröhlich getanzt und ausgelassen auf den Stühlen mitgewippt. Mit dem melancholischen „Get it same love“, den Sänger Melvin Schulz als den „traurigsten Song vor der Pause“ ankündigte, leuchteten schwenkende Handylichter auf.

Verschiedene Bluesstile

Erfüllt war das musikalische Feuerwerk „Made in Münster“ von verschiedenen Bluesstilen, wie dem Texas- und Westcoast-Style, den die Musiker mit einer kräftigen Prise Boogie-Woogie und Rock anreicherten. Bei einer derart kraftvollen und temporeichen Spielweise war es auch nicht verwunderlich, dass selbst die Blues- und Rocklegende Eric Clapton Interesse an dem Münsteraner Quintett hatte und sie kurzerhand von Ende Mai bis Mitte Juni als Support für die „Summer European Tour 2022“ verpflichtete.