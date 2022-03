Kulturzug 2022 kommt ins Rollen

„Hardwired To Self-Unplug“ – getreu diesem Motto widmen sich die beiden Gitarristen Stefan Hoppe und Thomas Witthake rockigen Tönen in ihren Akustik-Konzerten. Im Herbst soll es wieder einen Auftritt im Gasthof Strietholt geben.

Nach 25 (!) geplanten Programmpunkten im vergangenen Jahr stehen 18 auf dem diesjährigen Spielplan. Etliche noch ohne definitive Termine. Langer warb somit um Verständnis, „dass es einige Vorbehalte gibt“. Klar. Die erste Veranstaltung – das vom November auf den 22. Januar verschobene Münsterland-Festival-Konzert von „Marina & The Kats“ hatte es erneut erwischt. Abgesagt und verschoben auf den 12. Mai. Auch das für Januar geplante Jazz-Event mit Jean-Claude Seferian wurde zunächst mal gecancelt. Den Februar hatte der Kulturkreis terminlich freigelassen, was sich angesichts der Omikron-Welle als richtig erwiesen hat.

Jetzt kommt der Kulturzug 2022 ins Rollen. Erste Publikumsveranstaltung des Jahres wird somit die vom Arbeitskreis Bildende Kunst organisierte Ausstellung „Dialog – Buch und Skulptur Werke von Hugo Langner“ im Rathaus sein. Ausstellungseröffnung ist am kommenden Sonntag, 6. März, um 11 Uhr im Rathaus (Vorbericht dazu folgt). Der Arbeitskreis Literatur hat einen neuen Termin für den Besuch von Christoph Tiemann als Sherlock Holmes gefunden: Am 20. März hebt sich um 17 Uhr der Vorhang im Saal der Waldorfschule (Vorbericht dazu folgt). Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen (Kartenpreis zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro). Für den März hat noch der Arbeitskreis Kinder-Jugendliche das Theater Don Kidschote mit dem Stück „Maxx Wolke – Traumreparaturen aller Art“ vorgesehen.

Jazz steht auch im April im Konzertkalender. Ob es diesmal mit dem Daniel Paterok Trio klappt? Im Herbst 2020 musste das Gastspiel wegen Corona gecancelt werden. Der Tag der Arbeit – der 1. Mai – verspricht ein Tag des Spaßes zu werden, denn mit dem placebo Theater Münster gastieren einmal mehr die Improvisationskünstler im Vitus-Dorf. Zum Monatsende, am 29. Mai, heißt es „auf die Trommel-fertig-los! Die „Argandona Trommelwelt“ aus Köln ist um 14 Uhr in der Festhalle zu Besuch und bietet Kindern, Erwachsenen und Familien pädagogisches Trommeln, Singen und Tanzen. Zwischen diesen beiden Terminen wollen die Zwillinge in ihre Jazzuniversität einladen – diesmal gern mit Live-Publikum statt per digitaler Übertragung wie im vergangenen Jahr.

Die „Zwillinge Jazzuniversität“ will im Mai zum Seminar einladen. Foto: Zwillinge

Bevor der Arbeitskreis Bildende Kunst im September die zweite Ausstellung im Rathaus eröffnet mit Werken von Antonia Lasthaus, soll es im Juni mit einer Gruppe zur documenta 15 nach Kassel gehen; die documenta greift alle fünf Jahre aktuelle Tendenzen der Gegenwartskunst auf und gilt als bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit.

Den ganz jungen Kulturfreunden wird in diesem Jahr besonders viel geboten. Acht der 18 Programmpunkte richten sich an sie. Im November kommt das Wolfsburger Figurentheater mit dem Stück „Der kleine Drach Kokosnuss“. Im September ist ein Besuch des Theaters Münster und dort des Musicals „Fame“ geplant. Filmworkshops für Kinder werden auch in diesem Jahr wieder angeboten – natürlich in den Ferien. Im April, im Sommer und im Herbst sind Dreharbeiten geplant.

Musikalisch bieten Sommer und Herbst noch zwei Bonbons: Was passt zu Sommer und Sonne? Natürlich Soul. Den mixt die Combo „Don Kurdelius and the mindless Orchestra“ mit feinen Jazz- und Pop-Elementen. Die Truppe aus Osnabrück verspricht „sensible Musikcollagen, tanzende Rhythmen, fantastischen Groove, leuchtende Harmonien und vor allem viel Spaß“. Im Herbst wird’s dann etwas rauer – nicht nur vom Wetter her, sondern auch musikalisch. „Hardwired To Self-Unplug“ versprechen Rock im Winkel und laden zur Session in den Gasthof Strietholt ein.

Für Juni ist eine Fahrt zur documenta 15 nach Kassel geplant. Foto: Nicolas Wefers

Ein Jubiläum lässt sich nicht wiederholen oder nachholen. Die 25 Jahre Kulturkreis Everswinkel sind im Jahr 2021 verankert. Das große Feuerwerk konnte wegen Corona nicht gezündet werden. So spielt das (Kultur-)Leben. An den Fakten ändert das nichts: Fast 70 000 Besucher verzeichnete der Kulturkreis bei 357 Veranstaltungen seit 1996. Eine vorsichtige Schätzung, da die Zahl der Ausstellungsbesucher „eher defensiv“ kalkuliert wurde. Mit rund 45 Prozent verzeichnete der Bereich „Bildende Kunst“ in 58 Veranstaltungen den größten Teil der Besucher vor den Musikveranstaltungen mit 15 Prozent in 57 Veranstaltungen. Michael Langer bedankte sich am Ende bei der Gemeindeverwaltung. „Die finanzielle Unterstützung ist für uns ein super Grundstock“, sagte er und ergänzte, „Kultur kostet nun mal Geld“. Eine Erkenntnis, die auch dem Bürgermeister nicht neu ist und der das Engagement des Kulturkreises lobte: Mit dem Personalstamm und dem Zuschuss „stellen Sie tolle Dinge auf die Beine. Wir können stolz sein, so eine engagierte Truppe hier zu haben“, betonte Sebastian Seidel.