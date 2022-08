Lachen so wertvoll wie Diesel

„Lachen ist das beste Mittel zur Stärkung des Immunsystems und fast so wertvoll wie Sonnenblumenöl und Diesel.“ Dieser Erkenntnis folgend hat das Kabarett-Trio Storno – Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther – am Sonntagabend bei den „Kulturwiesen“ in Alverskirchen rund 500 Besuchern seine „Sonderinventur“ präsentiert. Besonderheit am Rande war, dass es bereits der zehnte Auftritt dieses Kabarett-Trios auf dem Hof Schulze Wettendorf innerhalb der vergangenen drei Jahre war. „Dafür kann man dann auch mal Danke sagen“, so Thomas Deipenbrock, der zusammen mit Silvia Weß, Stephanie und Henrik Schulze Wettendorf die „Kulturwiesen“ aus der Taufe gehoben hat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch