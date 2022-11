Lehrer löst jede Aufgabe mit Bravour

In den Korps der Könige wurde Dirk Folker aufgenommen. Doch zuvor galt es einige Aufgaben zu bestehen.

König Dirk I. Folker (r.) wurde von Korps-Sprecher Stephan Vienenkötter in die Gemeinschaft aufgenommen.

„Endlich!“ – das wird sich Dirk Folker gedacht haben, als er die Einladung zur Aufnahmeprüfung ins Korps der ehemaligen Könige erhielt, ist es doch nun über drei Jahre her, dass Folker das Federvieh von der Vogelstange holte und ihn dann Corona zwang, die Amtszeit um zwei Jahre zu verlängern.

Nun konnte er in der Generalversammlung vor 20 ehemaligen Königinnen und Königen im Gasthof Strietholt in deren Reihen aufgenommen werden. Das geschieht natürlich nicht automatisch. Der Aspirant muss sich vielmehr einem aufwendigen Aufnahmeritual hingeben. Ihm werden Fragen zur Vereinsgeschichte und aus dem beruflichen Umfeld gestellt. Korps-Sprecher Stephan Vienenkötter hatte sich wieder besonders knifflige Fragen ausgedacht. Die Mathe-Aufgabe aus dem beruflichen Alltag waren für Lehrer Folker kein Problem, und auch die tiefgreifenden Vereinsfragen löste er mit Bravour und fehlerlos. Dirk I. Folker fand Aufnahme in die Reihen des Korps der ehemaligen Könige.

Planungen für 2023

In der Generalversammlung wurde neben dem Aufnahmeprozedere auch noch über die Aktivitäten des Korps berichtet und fürs kommende Jahr geplant. Dazu zählten das traditionelle Maibaum-Aufstellen und auch die Frühjahrs-Wies‘n. Die ehemaligen Könige haben sich aus organisatorischen Gründen dazu entschlossen, 2023 keine Frühjahrs-Wies‘n stattfinden zu lassen.