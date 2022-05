Lichtblick für Außenbereich

Am Freitag schloss sich aus Sicht von Landrat Dr. Olaf Gericke ein Kreis. In der Bauerschaft Müssingen übernahm er gemeinsam mit Everswinkels Bürgermeister Sebastian Seidel den symbolischen ersten Spatenstich für den geförderten Glasfaserausbau im Everswinkeler Außenbereich.

Glasfaserausbau-Start in den Bauerschaften

Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher, Bürgermeister Sebastian Seidel und Stefan Grube (Abteilung Tiefbau) können aufatmen. Am Freitag erfolgte der Startschuss für den Glasfaser-Ausbau in den Außenbereichen.

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie und die damit verbundene Einrichtung im heimischen Büro dürfte so manchem Bürger die vergleichsweise schlechte Internetverbindung vor Augen geführt haben. Besonders in den Außenbereichen ist die Anbindung an schnelle Netze oftmals Wunschdenken und damit ein wahrer Standortnachteil.

Umso größer war am Freitagmorgen die Freude bei Bürgermeister Sebastian Seidel, der gemeinsam mit Landrat Dr. Olaf Gericke, gfw-Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann und weiteren geladenen Gästen in der Bauerschaft Müssingen zum symbolischen Spatenstich für den geförderten Glasfaserausbau ansetzte. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Darauf haben wir lange gewartet.“ Damit erinnerte Seidel auch an die letzte Position unter den 13 Kommunen des Kreises.

„ »Man kann nicht in allen 13 Städten und Gemeinden gleichzeitig anfangen.« “ Landrat Dr. Olaf Gericke

„Man kann nicht in allen 13 Städten und Gemeinden gleichzeitig anfangen“, bemerkte Landrat Gericke dazu. Das sei allein aus planungstechnischer Sicht nicht machbar. Umso optimistischer blickte er nun am Freitag auf den dreizehnten kommunalen Startschuss. „Jetzt geht es hier los. Damit haben jetzt in allen dreizehn Städten und Gemeinden die Bauarbeiten begonnen.“ Sein Dank galt den Verantwortlichen der Gemeinde, dem Team Wirtschaftsförderung sowie der Deutschen Glasfaser für die gemeinsamen Anstrengungen.

Die insgesamt 305 Haushalte, zwölf Betriebe sowie eine Schule profitieren vom sogenannten Bundesförderprogramm Breitband, für das sich der Kreis Warendorf erfolgreich beworben hatte. Rund um die Gemeinde werden 100 Kilometer Tiefbauarbeiten durchgeführt und in der Folge rund 250 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Förderfähig wurden all diese Abnehmer, da ihre derzeitige Internetanbindung unter 30 Mbit/s im Download liegt.

Nach aktuellem Planungsstand sollen die Ausbauarbeiten bis Oktober 2023 abgeschlossen sein. Im gesamten Kreisgebiet seien bereits rund 60 Prozent der insgesamt 2500 Kilometer Tiefbauarbeiten abgeschlossen, machte Gericke deutlich. Neben Bürgermeister Seidel nahmen auch Norbert Reher, Leiter des Amts für Planung, Bau und Umwelt sowie der Abteilungsleiter für Tiefbau, Stefan Grube, an dem symbolischen Auftakt teil. Schließlich obliegt es ihnen im Everswinkeler Rathaus, die weiteren Maßnahmen zu begleiten.