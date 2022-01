Lieder, die das Leben schreibt

Songs von Reinhard Mey, Yvonne Catterfeld, Michael Jackson oder etwa Tina Turner in einer Kirche? Geht das? Ja, und das in einer besonderen Darbietung. Wenn die Everswinkeler Sängerin Kerstin Arnemann und Pianist Christoph Spengler am 6. Februar um 18 Uhr in der Johannes-Kirche musikalisch den Pas de deux beschreiten, ist ein „akustisches Abenteuer“ mit einem Wechsel zwischen Stilen garantiert.

„Zwischen-Töne“ lautet der Titel dieses Konzerts. Es wird ein ziemlich exklusives Musikerlebnis, denn aufgrund der Pandemie und der vorgegebenen präventiven Schutzmaßnahmen wird es nur recht wenige Zuschauerplätze geben. Für Kerstin Arnemann, die den Everswinkelern beispielsweise durch ihren Auftritt im Duo „Two Alike“ bei Bühne frei und vor drei Jahren als Gesangssolistin beim begeisternden Oratorium „Und dann war Licht“ in der St. Magnus-Kirche mitwirkte, wird es ein besonderes Konzert. Ein Heimspiel im kleinen Rahmen, mit Abstand aber dennoch hautnah.

Arnemann ist eine vielseitige und wandelbare Sängerin, die seit vielen Jahren als Live- sowie auch Studiosängerin agiert und schon mit den verschiedensten professionellen Künstlerinnen und Künstlern auf großen Bühnen überzeugte. Immer professionell und dabei mit Lässigkeit, Eleganz und einer voluminösen, kraftvollen Stimme. Sie ist sowohl im Pop- und Musical-Genre zu Hause wie auch in der Klassik und wagt sich stimmgewaltig auch in rockige Sphären oder mal in den Rap. Sie macht aus bekannten Hits ihre eigenen Songs. Sie erzählt Geschichten, wenn sie singt, nimmt sie den Zuhörer mit auf eine ganz persönliche Reise mit viel Emotionen. Mal kraftvoll mit Power, mal zart, sensibel und fast zerbrechlich – kurzum berührend.

An ihrer Seite ist an dem Abend Christoph Spengler, seines Zeichens Dozent für Klavier an der Evangelischen Pop-Akademie Witten und mit reichlich Erfahrung als Musical-Pianist sowie als Dirigent ausgestattet. Beide wollen, wie sie ankündigen, „gemeinsam die Vielfalt der Musikstile auf unsere ganz eigene Art interpretieren“ in feinsinnigen Arrangements vertrauter Songs mit intimem Sound und laden das Publikum sein, sich berühren zu lassen „von Liedern und Geschichten, die das Leben schreibt“. Dabei kommt auch mal eine Portion Melancholie ins Spiel, denn „schwierige Momente im Leben sind für uns die beste Inspirationsquelle, aus dem Bauch heraus Empfindungen zu vertonen“.

Das Konzert wird Corona-konform unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung im zugelassenen Rahmen veranstaltet. Es gilt die 2G-Regel, beim Einlass sind entsprechende Nachweise vorzulegen. Während der Veranstaltung sollte der Mund- und Nasenschutz getragen werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten für die Kinder- und Jugendarbeit.