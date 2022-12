Lohmann löst Rottmann ab

Nach den Grußworten von Jochen Rottmann verlas Felix Schulze Zurmussen den Jahresbericht. Höhepunkt war natürlich das 100-jährige Vereinsjubiläum. Am Schützenfest-Samstag sammelte die Ehrengarde durch einige Aktionen über 1000 Euro ein, die den Everswinkeler Kindergärten zugutekamen. Auch die 6. Auflage von „Schütz-Olympia“ – weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt – war ein Erfolg.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, nachdem Max Joachimsmeier den Kassenbericht erläutert hatte. In diesem Jahr wurden acht Anwärter in die Ehrengarde aufgenommen: Leon Gausebeck, Christopher Webbeler, Lars Böhmer, Niklas Brochtrup, Henry Grote, Arndt Röttgermann, Lennart Ahlmann, Luka Gravemeier.

Staffelübergabe beim Kommandeursposten Lasse Lohmann (l.) und Jochen Rottmann. Foto: BSHV

Im Fokus standen die Vorstandswahlen. Jochen Rottmann verlässt nach 15 Jahren – davon acht im Vorstand und fünf als Kommandeur – die Ehrengarde und übergab das Kommando an Lasse Lohmann. „Wir werden in den nächsten Jahren Kurs aufnehmen, da das 100-jährige Ehrengarden-Bestehen 2027 bevorsteht“, so Lohmann. Zum 1. Offizier wurde Felix Schulze Zurmussen gewählt, der zuvor Schriftführer war. Den Posten hat nun Fabian Henkel, der neu im Vorstand ist. Auch der 2. Offizier, Fabian Rotthege, verlässt nach 14 Jahren die Ehrengarde, davon acht im Vorstand. Zu seinem Nachfolger wurde Jan Schulze Umgrove gewählt, bislang Versorgungsmeister. Neuer Versorgungswart ist Bernhard Schlüter.

Ein ganz besonderer Orden für besondere Verdienste wurde Ehrengardist Patrick Uennigmann verliehen, der aufgrund seiner langjährigen Vorstandsarbeit und darüber deutlich hinausgehender aktiven Förderung der Ehrengarde ausgezeichnet wurde. Fürs Schützenjahr 2023 wurden zwei neue Anwärter in die Ehrengarde aufgenommen. „Natürlich sind auch weitere neue Anwärter herzlich bei uns in der Ehrengarde willkommen“, warb Lohmann. Bis zum 20. Januar können sich diese melden (0152/24 49 91 11).