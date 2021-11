Lust auf die „LEADER“-Rolle

Der Name drückt schon den Anspruch aus, eine führende Position einnehmen zu wollen: „LEADER“. Und wenn es dann noch um den ländlichen Raum geht, darf man hellhörig werden. Die Gemeindeverwaltung ist aufs EU-Förderprogramm „LEADER“ aufmerksam geworden, das ab 2023 in die fünfte Förderperiode geht.

Da möchte man gerne dabei sein und sich der jenen acht Kommunen im Kreis Warendorf anschließen, die unter Federführung des vor fünf Jahren gegründeten Vereins „8Plus-VITAL.NRW“ schon in der laufenden Förderperiode (2017-2023) dabei sind: Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst und die Warendorfer Ortsteile.

Das Förderprogramm „LEADER“, mit dem die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen regionale und lokale Projekte unterstützen, will ländliche Gemeinden gemeinsam mit den Bürgern vor Ort gestalten und weiter entwickeln. Schon seit 1991 werden modellhaft innovative Aktionen in ländlichen Regionen gefördert. „LEADER“ ist Teil des NRW-Programms „Ländlicher Raum“. Damit sich die Zielsetzung des Programms in noch mehr Landesteilen umsetzen lässt, gibt es Um die Zielsetzung von LEADER in noch mehr Regionen umsetzen zu können, bietet Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW mit VITAL.NRW in derzeit neun weiteren Regionen eine reine Landesförderung ohne Finanzmittel der EU an. Dazu gehört eben jener Bereich der genannten acht Kommunen des Kreises.

„ Das ist kein Leuchtturm-Projekt, das ist eine Lichterkette. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

„8Plus-VITAL.NRW“-Regionalmanagerin Jana Uphoff-Overhues erläuterte jetzt im Planungsausschuss das Konzept und die Strategie des Programms, das auf Kommunen mit bis zu 30 000 Einwohner beschränkt ist. Deshalb ist Warendorf selbst auch nicht mit dabei. Die in Frage kommenden Kommunen können sich wiederum zu Förderregionen zusammenschließen. Unterschieden wird zwischen kleinen, mittleren und großen Regionen, die Einwohnergrenzen liegen bei 80 000 und 120 000 Einwohnern sowie darüber. „Wir haben die Möglichkeit, uns jetzt für die neue Förderperiode zu bewerben“, machte sie deutlich und verwies auf die bereits 26 beschlossenen und 22 bewilligten Projekte im innerhalb der Fördergruppe. Größtes Projekt bislang das Mehrzweckgebäude am Sassenberger Feldmarksee. Das Projekt mit Flächenwirkung: die Anschaffung von insgesamt 16 E-Rikschas, E-Tandems und E-Rollstuhlräder für neun soziale Einrichtungen. „Es ist immer wichtig, dass auch innovative Ideen da sind. Die müssen nicht neu sein“, aber gerne dynamisch, verdeutlichte Uphoff-Overhues.

2400 LEADER-Regionen gibt es derzeit in Europa, 321 in Deutschland und 28 in NRW. „8Plus-VITAL.NRW“ startet in diesem Monat mit neuen Workshops zum sozialen Miteinander, zum Wirtschafts- und Lebensraum, zur regionalen Identität und Vernetzung sowie zu Wissen und regionalem Know-how. Bürgerbeteiligung ist dabei das A und O. Ziele ist laut Regionalmanagerin die Stärkung des ländlichen Raumes in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht vor dem Hintergrund von demografischem Wandel, Strukturwandel und Klimawandel. Über das Programm können bis zu 65 Prozent der Kosten für die Verwirklichung regionaler Entwicklungsstrategien gefördert werden. Sollte die „8Plus-VITAL.NRW“-Region erneut den Zuschlag als LEADER-Region bekommen, könnten rund 3,2 Millionen Euro Fördermittel für Projekte winken.

„Ich könnte das nur begrüßen, wenn wir der Bewerbung beitreten“, warb Bürgermeister Sebastian Seidel bei den Ausschussmitgliedern um breite Zustimmung. Das sei ein ganz tolles Programm, bei dem bürgerschaftliches Engagement gefördert werde. „Das ist kein Leuchtturm-Projekt, das ist eine Lichterkette. Die verbindet die Menschen und beinhaltet eine Menge Potenzial.“ Und, so schloss Seidel, „wir springen auf einen bereits fahrenden Zug auf. Es ist eine große Chance für uns.“ Das sahen alle vier Ratsfraktionen ebenso und votierten einstimmig für einen Beitritt.