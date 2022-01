Magellan, Michelangelo und Magnus

Mittelpunkt der katholischen Kirchengemeinde ist in Everswinkel die dem heiligen Magnus geweihte Pfarrkirche. Es ist die einzige Pfarrkirche im gesamten Bistum Münster, die diesem Heiligen als Hauptpatron geweihte ist. Und das seit nunmehr 500 Jahren. Das besondere Jubiläum der St. Magnus-Kirche wird in diesem Jahr mit Publikationen, Konzerten und einem Festwochenende im August gefeiert.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter – seit nunmehr 500 Jahren prägt die St. Magnus-Kirche das Bild in Everswinkel zu jeder Jahreszeit. Der Turm steht schon seit über 800 Jahren an dieser Stelle.

Es ist das Jahr, in der die erste – von Magellan begonnene – Weltumseglung vollendet wird. Leonardo da Vinci und Michelangelo drücken der Kunst ihren Stempel auf, Kleinkriege prägen das Bild in Europa. In den Niederlanden wird von Kaiser Karl V. mit Zustimmung von Papst Hadrian VI. die Inquisition eingeführt, der finanziell gebeutelte Adel muss dem Bürgertum mehr und mehr Privilegien überlassen, und die Not der Landbevölkerung wird durch harte Frondienste und Steuern so stark, dass sich die Wut in ersten Bauernaufständen Bahn bricht. Das ist die Zeit, in der der gotische Bau der St.-Magnus-Kirche fertiggestellt wird. 1522 steht auf dem Schlussstein der Sakristei. 500 Jahre ist das nun her.

„Das wollen wir feiern“ – liturgisch, musikalisch und auch wissenschaftlich, freut sich Pfarrer Pawel Czarnecki. Vom 19. bis 21. August soll der 500. Jahrestag festlich begangen werden und dabei auch der neu erstellte Altar in den Mittelpunkt rücken, dessen Weihe im April aufgrund der Corona-Pandemie zwangsläufig fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste. Das große Jubiläum schlägt sich auch in neuen Publikationen nieder. Nachdem zum Auftakt bereits die Baustellenberichte über die Sanierung der Kirche in Buchform erschienen sind und zeigen, „dass man sich zum Jubiläum herausgeputzt hat“, folgte nun ein Malbuch für Kinder, und in einem weiteren Schritt soll ein neuer kleiner Kirchenführer folgen. „Hier ist viel zu erzählen.“

„ Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, mit einem Projekt zu starten. “ Pfarrer Pawel Czarnecki

Vom ursprünglichen Gedanken, eine wissenschaftliche Monografie zu 500 Jahren St. Magnus zu erstellen, hat man sich wieder verabschiedet. „So ein Buch ist verbunden mit einer riesigen Arbeit“, und letztendlich spreche es nur diejenigen an, die sich für Geschichte und Architektur interessieren, ist sich Czarnecki sicher. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass solche Werke meist lange im Keller liegen und verstauben. „Man muss sich die Frage stellen, ob so etwas zielführend ist.“

„Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, mit einem Projekt zu starten“, kündigt der Pfarrer eine neue Online-Präsentation unter einer neuen Web-Adresse an. Dort soll alles rund um die Pfarrkirche gebündelt und kompakt aufbereitet werden, und zwar so, dass man es im Laufe der Zeit aufbauen und ergänzen kann. Für die digitale Umsetzung sorgt Carolin Wolff. „Das Ergebnis ist offen“, so Czarnecki, der darauf schon jetzt gespannt ist.

Gespannt sein darf man auch auf die Feierlichkeiten am dritten August-Wochenende. Zum Auftakt am 18. August wird es ein Orgelkonzert geben, für das schon der Dom-Organist zugesagt hat. Für den 19. August ist das Pontifikalamt mit Bischof Dr. Felix Genn geplant. Eine gesellige Feier am Nachmittag und Abend des 20. August soll großen und kleinen Besuchern etwas bieten. „Da sind wir in der Planung.“ Zum Abschluss am 21. August wird es neben den Gottesdiensten vermutlich Kirchenführungen und weitere Angebote geben. Zudem sind musikalische Angebote quer durchs Jahr vorgesehen. „Ich bin zuversichtlich, dass etwas Schönes entsteht“, freut sich Czarnecki.