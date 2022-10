Wie es aktuell um die Situation im „Mammut“-Tierheim in Tönnishäuschen steht, das erfuhr eine Delegation der Grünen aus Everswinkel und Alverskirchen bei ihrem jüngsten Besuch dort. Das Team im Tierheim ist mehr als besorgt angesichts der explodierenden Kosten. Das Team rät, jeder Tierhalter solle sich im Vorfeld überlegen, welche Verantwortung er mit der Aufnahme eines Tieres eingeht.

„Wir sind die Resterampe von ebay.“ Diese nüchterne Feststellung machte Christiane Schäfer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Ahlen, gleich zu Beginn des Besuches der Grünen-Delegation aus Everswinkel-Alverskirchen im „Mammut“-Tierheim Tönnishäuschen.

Hunde, die falsch gehalten wurden oder kleine Kätzchen, die nachts in einem Karton vor dem Tierheim einfach abgestellt werden, dann Tiere, die zu Beginn der Pandemie eine willkommene Unterhaltung darstellten und jetzt lästig geworden sind: Die Besucher erfuhren viele traurige Geschichten. „Ein großes Problem ist der unkontrollierte Internet-Handel mit Tieren“, wird im Pressetext der Grünen ein Mitglied des Tierheim-Pflegeteams zitiert.

Tieren geht es im „Mammut“-Tierheim gut.

Den Tieren gehe es im „Mammut“-Tierheim gut, teilen die Grünen weiter mit. Medizinische Versorgung, Futter und Beschäftigung: Für alles sei gesorgt. „Nur, wie lange noch?“, fragen die Grünen. „Die Kosten steigen immer weiter. Die Gebührenordnung der Tierärzte wurde angehoben, Gaspreise explodieren, der Mindestlohn ist gestiegen. Vorsichtig geschätzt liegen wir bei einer Kostensteigerung zwischen 25 und 30 Prozent, und das nur, um den jetzigen Standard zu halten“, wird Christiane Schäfer im Pressetext zitiert. Es sei harte Arbeit, die teilweise traumatisierten Tiere zu betreuen.

„Christiane Schäfer und ihr achtköpfiges Team sind mit viel Herz dabei und machen es sehr gerne. Sollte die Finanzierung jedoch nicht mehr möglich sein, dann wird das Tierheim schließen müssen. Der Tierschutz ist als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Allerdings immer noch zu unkonkret. Für den Unterhalt an Fundtieren im Tierheim ist eigentlich die Gemeinde zuständig, auf deren Gebiet das Tier aufgefunden wurde. In gemeindefreien Gebieten ist das Landratsamt zuständig“, so Ortsverbandssprecherin Marion Schniggendiller.

Bei Weitervermittlung wird auf künftiges Umfeld geachtet.

Während des Rundgangs bekamen die Grünen auch die untergebrachten Tiere zu sehen. Bei der Weitervermittlung achte das Team auf das künftige Umfeld der Tiere. Jeder Tierhalter solle sich im Vorfeld überlegen, welche Verantwortung er mit der Aufnahme eines Tieres eingeht. Denn eines stehe fest: Jedes dieser Tiere bringt seine ganz eigene Geschichte schon mit.

Wer das Tierheim unterstützen möchte: Bankverbindung: Volksbank Ahlen IBAN: DE14 4126 25010105905500 oder 01; Sparkasse Münsterland Ost IBAN: DE38 4005 0150 0000 0062 62, Homepage des Tierheims