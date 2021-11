Marlena Schwinhorst bleibt Vorsitzende

Der Rückblick auf das vergangene Jahr fiel schmal aus in der Generalversammlung der KLJB Alverskirchen, dennoch freuen sich die Mitglieder wieder auf hoffentlich baldige gemeinsame Unternehmungen. Marlena Schwinhorst wurde im Rahmen der Wahlen in ihrem Amt bestättigt.

Nachdem im vergangenen Jahr die Generalversammlung der Landjugend Alverskirchen aufgrund von Corona nur online stattfinden konnte, war die Freude umso größer, die diesjährige Generalversammlung erstmals im Landhaus-Bisping durchführen zu können.

Nach der Begrüßung und einem kleinen Jahresrückblick der beiden Vorsitzenden Marlena Schwinhorst und Laurenz Eismann wurden die Berichte der Kassierer sowie des Sportwartes und der Schriftführerin vorgestellt. Im Anschluss standen die Wahlen auf der Tagesordnung. Zur Vorsitzenden wurde Marlena Schwinhorst wiedergewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Franziska Hülsmann als Kassiererin. Zur Schriftführerin wurde Anna Eikelmann gewählt. In das der Beisitzer wurden Celina Westenberg und Andre Lütke-Holling gewählt. Neu im Vorstand sind Friedrich Eikelmann, Richard Rüping und Ronja Malditz. Sie unterstützen mit Christoph Rüping als kooptierte Mitglieder den Vorstand. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer der Generalversammlung einen Jahresrückblick zu sehen. Dieser viel in diesem Jahr zwar kürzer aus, als in normalen Jahren, dennoch bleibe die die Vorfreude auf kommende Aktionen, so der Vorstand.