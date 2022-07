Martina Samberg ist Kaiserin

Die Mutter der Kompanie ist zurück – und wie! Mit dem 518. Schuss machte Martina Samberg am Samstag um 19.46 Uhr den Holzadler den Garaus und sich selbst zur ersten Kaiserin in der Geschichte des Schützenvereins Alverskirchen. „Ich freue mich wie Bolle“, sagte die 55-jährige Schulbusfahrerin mit Tränen in den Augen. Bereits vor neun Jahren hatte sie in Alverskirchen regiert und ihren Schützenverein, den sie bis 2019 in 20 Jahren als Schriftführerin und „Mutti für alles“ mitgeprägt hat, repräsentiert.

Damals wie heute sitzt Ehemann Ludger als Königsgemahl an der Seite der Kaiserin auf dem Thron. Den Hofstaat bilden Helga und Klaus Brüning, Petra und André Eikelmann, Manuela und Helmut Schwinhorst sowie Marianne und Leo Schulze Hockenbeck. „Ich habe heute spontan auf den Vogel geschossen“, sagte Martina Samberg. Nachdem Heidi Rutsch sich am letzten Sonntag zur Kaiserin in Everswinkel geschossen hatte, hatte Samberg zwar in den vergangenen Tagen wiederholt darüber nachgedacht, ihr nachzueifern: „Eigentlich war ich heute Abend aber auf einer Silberhochzeit eingeladen.“

Als am Samstag aber über mehr als eine halbe Stunde niemand schießen wollte, schritt sie kurzerhand zur Vogelstange und änderte ihre Abendplanung. Daniel Brockmann und Thomas Mors taten es Martina Samberg gleich und lieferten sich als Trio einen spannenden Wettstreit. „Was Everswinkel kann, kann Alverskirchen schon lange“, kommentierte Thronherr Klaus Brüning den finalen Kaiserinnenschuss.

Wesentlich schneller wurde der Adler seiner Insignien beraubt: Philip Hülsmann (Krone), Klemens Mathmann (Zepter) und Thomas Leivermann (Apfel) waren am zielsichersten. Die Flügel schossen Frederic Utendrup und Marten Schwegmann ab. Strahlend über den Schützenplatz lief auch Justus Pellmann, nachdem er sich die begehrte Kinderkönigswürde gesichert hatte. Zur Königin erkor er sich Paulina Droste und das Thronpaar bilden Pia Averbeck und Simon Leivermann.

Martina Samberg ist Schützenkaiserin Ein Moment für die Ewigkeit. Martina Samberg lässt sich auf den Schultern von Dietmar Kröger (l.) und Mark Hansel (r.) als erste Kaiserin in der Geschichte des Schützenvereins Alverskirchen feiern. Foto: Stephan Ohlmeier Christian Averbeck führte den Spielmannszug Alverskirchen an. Foto: Stephan Ohlmeier Auch die Jüngsten feiern in Alverskirchen begeistert das Schützenfest mit. Foto: Stephan Ohlmeier Mark Hansel (Vereinsvorsitzender; l.), Pfarrer Pawel Czarnecki (m.) sowie König und Oberst Marco Leivermann werden von den Schützen begrüßt. Foto: Stephan Ohlmeier Die Ehrengarde legte am Ehrenmal auf dem Kirchplatz einen Kranz nieder. Foto: Stephan Ohlmeier Klaus Brüning hielt die Ansprache zur Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Kirchplatz. Foto: Stephan Ohlmeier Mark Hansel als Vereinsvorsitzender schoss natürlich auch auf den Vogel. Foto: Stephan Ohlmeier Beim Dosenwerfen gab es Preise zu gewinnen. Foto: Stephan Ohlmeier Mark Hansel (l.) steckt Königsaspirant Daniel Brockmann seinen Ehering an den Finger, den er kurz zuvor im Breiten Busch verloren hatte. Foto: Stephan Ohlmeier Der neue Kinderkönig Justus Pellmann wird von Stefan Hegemann (l.) und Matthias Droste (r.) in die Höhe gehoben. Foto: Stephan Ohlmeier Mark Hansel (Vorsitzender) und Samantha Braunisch (Königin von 2016; r.) motivierten Martina Samberg, um die Kaiserinnenwürde zu schießen. Foto: Stephan Ohlmeier Zwei Kaiserinnen in einer Gemeinde zur selben Zeit gab es in der näheren Umgebung noch nie. Während Martina Samberg (r.) in Alverskirchen regiert, ist Heidi Rutsch in Everswinkel Kaiserin. Foto: Stephan Ohlmeier

Zum Auftakt des 183. Alverskirchener Schützenfestes war Ehrengardist Friedrich Eikelmann bereits Holzschuhkönig geworden. Die Schützen und zahlreichen Gäste genossen nach 1092 Tagen Schützenfestabstinenz die Atmosphäre im Breiten Busch bis in die frühen Morgenstunden. Der zweite Schützenfesttag begann am Samstag mit der Heiligen Messe für die gefallenen, vermissten und verstorbenen Schützenbrüder in der Agatha-Kirche.

Anschließend trat die gesamte Kompanie auf dem Kirchplatz an. „Endlich wieder Schützenfest. Ich schaue in ganz viele motivierte Gesichter. Wir haben alle Bock“, sagte Hauptmann Julius Schulze Hockenbeck hoch zu Ross.

Klaus Brüning: Heimat verbindet und grenzt nicht aus

Am Ehrenmal auf dem Kirchplatz hielt der langjährige Vorsitzende des Schützenvereins Klaus Brüning die Ansprache. Mit der Feier des Schützenfestes könne nicht die große Weltpolitik bewegt und das europäische Haus saniert, jedoch eine Haltung zum Ausdruck gebracht werden: „Zeigen wir eine Haltung für Offenheit, für Zugewandtheit, für Toleranz. Eine Haltung, die signalisiert: Hier kann sich jeder geborgen und sicher fühlen und so Heimat finden. Heimat verbindet und grenzt nicht aus.“ Entschieden wehrte er sich dagegen, den Begriff „Heimat“ für ideologische Zwecke zu verwenden und vor dem Leid der weltweit zurzeit über 100 Millionen Flüchtlinge die Augen zu verschließen.

Nach der Kranzniederlegung wurde durch das grün-weiß geschmückte Dorf zum Breiten Busch marschiert, wo ein abwechslungsreiches Programm mit Schießwettbewerben, Platzkonzerten des Spielmannszuges Alverskirchen und des Blasorchesters Heimatland Greffen, sowie Kinderbelustigung geboten wurde. An der Theke wurden alte Freundschaften gepflegt und neue Kontakte geknüpft. Im Mittelpunkt stand aber natürlich die Suche nach einem Nachfolger von Marco Leivermann, der coronabedingt 1092 Tage als Schützenkönig regierte und zum Abschied Zielwasser (Schnaps) an alle Schützen verteilen ließ. Abends wurde im Festzelt bei Musik von DJ Sebastian Timmermann intensiv gefeiert.