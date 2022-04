Mehr als 10.000 Euro gespendet

Nachdem der Saisonauftakt der letzten beiden Jahre durch die Corona-Einschränkungen ausfallen musste, startete der Golfclub Brückhausen über die Osterfeiertage gleich mit zwei Turnieren in die Golfsaison 2022. So standen der Karfreitags-Vierer und der Oster-Vierer im Zeichen der Spendenaktion für Kinder in der Ukraine. Turniereinnahmen und Spenden wurden zugunsten der Hilfsorganisation „Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.“ gespendet, um kindergerechte Nahrung und Utensilien an die Kinderheime und -krankenhäuser in Kiew zu liefern.

104 Teilnehmer starteten beim Chapman-Vierer. Der Tagessieg ging mit 56 Nettopunkten an Claudia und Olaf Sydow. Der Oster-Vierer mit 92 Teilnehmern wurde als Scramble ausgetragen; Michael und Leonard Cziesla holten den Sieg mit 45 Nettopunkten. Das Ehepaar Sydow gewann die Gesamtwertung über beide Tage und erhielt einen Zwei-Kilo-Schoko-Osterhasen, traditionell von Dieter Roßmeier gespendet.

Wichtiger als der sportliche Gedanke war aber die große Spendenbereitschaft der Teilnehmer. Mit den Spenden an beiden Turniertagen, den Turniereinnahmen sowie weiteren Direktüberweisungen von GCB-Mitgliedern wurden mehr als 10.000 Euro generiert und auch schon übergeben.