Mehr als nur ein Hauch Magie

Anlässlich der zwei Film-Premieren der beiden Filme des jüngsten viertägigen Workshops, die im Haus der Generationen entstanden, freuten sich die Organisatoren kürzlich über ein volles Haus. „Wir sind ausverkauft“, zog Carolin Wolff, die auch diese beiden Workshops geleitet hatte, Bilanz.

Gut 50 Personen hatten sich bereits zur ersten Vorführung des Films mit dem Titel „Schule der Magie“ eingefunden. In einer geheimnisvollen Grundschule für Magie, für die als Kulisse das Heimathaus am Kirchplatz diente, legten 14 Zauberschülerinnen und -schüler ihre Abschlussprüfung ab. Bei der abenteuerlichen Examensaufgabe mussten die Schüler magische Wesen herzaubern, kontrollieren und auch wieder wegzaubern. Nur wenn alle Zauber zum richtigen Einsatz kamen, funktionierten die magischen Sprüche, und die Schüler konnten dadurch ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Nach unvorhergesehenen Zwischenfällen und jeder Menge Aktion schafften die Teilnehmenden es, die magischen Wesen zu beherrschen und ihre Abschlussprüfung zu bestehen. Der Lohn waren die durch die Zauberprofessoren überreichten Briefe und ersehnten Tickets für das Gleis 9 3/4.

Spezialeffekte kommen zum Einsatz

Im Film kamen viele Spezialeffekte zum Einsatz, wie Wolff berichtet. Magische Wesen wurden von Paolo Baldassarre am Computer „gezaubert“. In 3D-Technik animierte Monster und magische Wesen wurden in den Fantasy-Film eingefügt und somit zum Leben erweckt. Wie dies in der Postproduktion am Computer geschieht, erfuhren die Premierenbesucher anhand von Einblicken in die Computerprogramme. Die Arbeitsschritte, in denen ein virtuelles Wesen entworfen, gestaltet und animiert wird, wurden mit Beispielen illustriert. Alle Teilnehmer konnten sich über ein Buch freuen, das sie erneut in die Welt der Magie führt.

In diesen Sommerferien finden ebenfalls zwei Filmworkshops statt. Das Thema wird diesmal „Welt der Magie“ sein, in der Zauberschüler Aufgaben bestehen müssen und auf zahlreiche magische Geschöpfe treffen. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von neun bis 15 Jahren. Der Workshop findet täglich von 9 bis 16 Uhr im Haus der Generationen statt. Für ein Mittagessen wird gesorgt, die Teilnahme ist kostenlos, da das Projekt zu 100 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Projekts „Kultur macht stark“ finanziert wird.

Kooperation mit der VHS Warendorf

Die Workshops finden als „talentCAMPus“ durch eine Kooperation der VHS Warendorf, des Kulturkreises Everswinkel und des Haus der Generationen Everswinkel statt. Weitere Informationen sind auf der Website www.kulturkreis-everswinkel.de zu finden. Anmeldungen für letzte freie Plätze per E-Mail an carolin.wolff@see-mobile.com unter Angabe des Namens, Alters, Anschrift, E-Mail-Adresse. Es gibt auf jeden Fall eine Antwort; über die Vergabe der Plätze entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.