Mehr Möglichkeiten in „Mitte-Süd“

Fast 43 Jahre ist der Bebauungsplan „Alverskirchen Mitte-Süd“ mittlerweile alt. Das, was 1979 galt, ist schon längst in weiten Teilen städtebaulich überholt. Gemeinde, Kommunalpolitik und das beauftragte Planungsbüro sind derzeit dabei, diese Grundlage fürs Wohnen zu überarbeiten, heutigen Erfordernissen anzupassen und die Innenentwicklung mit den Möglichkeiten einer Nachverdichtung in Form von An- und Ausbauten für zusätzliche Wohneinheiten zu unterstützen. Nach Bürgerversammlung und frühzeitiger Verfahrensbeteiligung mit Auslage des Vorentwurfs ging‘s am Donnerstagabend im Bezirksausschuss um die Abwägung von Eingaben und Änderungen am Plan.

Um‘s kurz zu machen: Problematische Einwendungen gab‘s nicht, eher Fragen zu einzelnen Festsetzungen und individuelle Wünsche dazu. Wesentliche Unterschiede zum alten Bebauungsplan bestehen etwa in der flächendeckenden Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets; das Mischgebiet an der Neustraße ist passé. Die umfassenden Sportanlagen werden nicht mehr als Grünfläche, sondern als Fläche für Sportanlagen gekennzeichnet. Festsetzungen wurden mit Blick auf Gestaltung sowie Klimaschutz und Klimaanpassung getroffen. Und: das Nachverdichtungspotenzial wird ausgeschöpft. „Wir haben jetzt recht großzügige überbaubare Flächen geschaffen“, sagte Planerin Jasmin Brunke vom Büro „Postwelters Partner“.

Auf die Nachfrage von Uwe Wolf (SPD) nach einem energetischen Quartierskonzept machte Bürgermeister Sebastian Seidel deutlich, „da steckt eine Menge Vorlauf drin“ und verwies auf die „Ebene der Gemeindewerke“ und „wenn nötig, werden wir das auf der Bebauungsplan-Ebene nachsteuern“. Seidel zog einen Vergleich zum neuen Baugebiet „Bergkamp III“. „Da war das anders, da ist alles parallel gelaufen. Hier haben wir einen Altplan, den wir anpassen“. Zudem fehle eine alternative Energieversorgung.

Die CDU hatte zwei Änderungswünsche eingereicht. So wünsche man sich ein größeres Sichtdreieck an der Ecke Brückhausen-/Hauptstraße und eine Erhöhung der Stellplatzzahl von 1,0 auf 1,5 pro Wohneinheit. Die Sichtdreiecke seien indes zuvor vom Planungsbüro Gnegel überprüft worden, und die Sicht sei in allen Bereichen gegeben, erklärte Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher. Möglichkeiten einer Regelung über die gängige Vorgabe der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt) hinaus (bei Tempo 50 sind es 70 Meter) sollen bis zur Planungsausschusssitzung am 27. April rechtlich geprüft werden.

Die Forderung nach einer höheren Stellplatzzahl begründete CDU-Ratsherr Werner Lemberg mit der Verdichtung und mehr Wohneinheiten. „Wir verschärfen die Parksituation noch mehr. Wir haben Bedenken, dass die Straße Alter Hof zugeparkt wird.“ Was folgte, war eine längere Diskussion mit offenem Ende und Beratung in den Fraktionen.

Grünen-Ortssprecherin Marion Schniggendiller konnte die Problematik nachvollziehen, bezeichnete die Aufstockung aber als „Signal in die falsche Richtung“. Es sollten keine Anreize für ein zweites Auto, sondern für mehr ÖPNV-Nutzung geschaffen werden. Beim ÖPNV müsse man „an der Preis- und Taktschraube drehen, um ihn attraktiver zu machen“. Lemberg war nicht überzeugt. „Da ist der Optimist im Konflikt mit dem Realist. Innerlich bin ich bei Ihnen. Aber es gibt hier keine Alternative, das Problem in den Griff zu kriegen“, vor dem Hintergrund von mehr Wohneinheiten. Man sei schließlich nicht in Wolbeck mit den dortigen ÖPNV-Möglichkeiten, sondern in Alverskirchen. BTA-Sprecher Peter Kretschmer bilanzierte, „viel Richtiges gehört“ zu haben, um zu schlussfolgern, „die Wahrheit liegt für Alverskirchen mal wieder in der Mitte“. Der Parkraum sei heute gerade ausreichend; stellenweise stünden Fahrzeuge den ganzen Tag über auf öffentlichen Flächen. „Öffentlicher Parkraum sollte kein Dauerparkraum sein.“ Lemberg warf den Vorschlag einer zeitlichen Beschränkung auf diesen Parkflächen in den Raum. Eine Idee, die bei David Peikert (FDP) überhaupt nicht auf Gegenliebe stieß.

Letztendlich warnte Amtsleiter Reher vor einer Stellplatz-Sonderregelung für das Gebiet. „Für ganz Everswinkel gelten bislang die Landesvorgaben“ – eben ein Stellplatz pro Wohneinheit. Seidel sah es auch so, erklärte mit Blick auf den ÖPNV, „bei manchen Dingen muss man einen langen Atem haben“ und sah künftiges Potenzial im Car-Sharing-Projekt. „Das kann man ja vielleicht auch ausbauen“, dachte er laut darüber nach, vielleicht auch einen Standort für so ein Leihfahrzeug in einem Wohngebiet einzurichten und das Nutzerverhalten zu beobachten. Überdies, so versuchte er die Parkraum-Diskussion zu beruhigen, „ist es ja nicht so, dass wenn ein Bebauungsplan geändert wird, plötzlich die Wohneinheiten aus dem Boden schießen“.