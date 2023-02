Mehr Nähe zur Schule ist gewünscht

„Was uns als Unternehmen auszeichnet, ist unsere Fachkompetenz und die Möglichkeit, auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden einzugehen“, erklärte Uennigmann den FDP-Vertretern beim Firmenrundgang. „Wir haben hier sehr kurze Wege – quasi von der Planung bis zur Umsetzung alles unter einem Dach, was unsere Kunden sehr schätzen“. Als Grundlage für den Erfolg des Unternehmens nennt Uennigmann die selbst gesteckten hohen Anforderungen an die Produktqualität und qualifiziertes Personal.

So befinden sich im Produktportfolio Rasenmäher und Motorsägen namhafter Kleingerätehersteller für den privaten Gebrauch als auch Geräte für den gewerblichen Bereich, ebenso große Landmaschinen wie Traktoren, Anbaugeräte sowie Hof-, Rad- und Teleskoplader. „Das Spannende in unserem Unternehmen sind die vielfältigen Aufgaben, die seitens unserer Kunden an uns herangetragen werden, und die Produktentwicklungen der vergangenen Jahre“, gab der Geschäftsführer einen Einblick in die täglichen Herausforderungen.

„ Wir brauchen den Austausch mit den Schulen, um mögliche Auszubildende kennenzulernen und ihnen einen Einblick die unterschiedlichen Aufgabenfelder zu geben. “ Patrick Uennigmann

„Wir reparieren alte und neue Maschinen und müssen hier immer auf dem aktuellen Stand sein, auch bei den Ersatzteilen. Und natürlich schnell handeln, da man in diesen Bereichen erfahrungsgemäß nicht lange auf die Maschinen verzichten kann“, unterstrich er die Wichtigkeit der täglichen Aufgabenfelder. Neben den Reparaturen könne neuerdings auch die TÜV-Abnahme durch GTÜ Serries direkt vor Ort in Everswinkel durchgeführt werden. „Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und einen Rundumservice für den Kunden“, kommentierte Wolfgang Effing anerkennende Worte das Angebot.

In dem Traditionsunternehmen mit knapp 30 Angestellten lege man nach eigener Aussage großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung, denn gut ausgebildete Fachkräfte seien unverzichtbar für die erfolgreiche Fortführung der Firmengeschichte. Der überall feststellbare Fachkräftemangel im Metallhandwerk war auch im Gespräch mit den FDP-Vertretern ein Thema. Uennigmann würde nach eigenem Bekunden auch Quereinsteiger, die ein gewisses Maß an handwerklichem Geschick mitbringen, einstellen.

Uennigmann regte im Gespräch mit den Kommunalpolitikern an, dass eine Kooperation mit der Everswinkeler Verbundschule und den ortsansässigen Unternehmen ein gutes Mittel gegen die Nachwuchssorgen, gerade im Handwerk, sein könnte. „Wir würden jungen Menschen gerne eine hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildung bieten, aber wir brauchen den Austausch mit den Schulen, um mögliche Auszubildende kennenzulernen und ihnen einen Einblick die unterschiedlichen Aufgabenfelder zu geben.“ Hierin sehen auch die Vertreter der FDP-Fraktion einen guten Ansatz zur Unterstützung der heimischen Gewerbebetriebe und eine „Win-Win-Situation“ für alle Seiten.