Mehr Spenden als in den Vor-Corona-Jahren

Gebannt wandern die Blicke von den rund 20 Kindern und Jugendlichen, die sich zum Vorbereitungstreffen in der vergangenen Woche im Pfarrheim Alverskirchen getroffen haben, zur schweren Pfarrsaaltür, wie die Organisatoren mitteilen. Viele Fragen schwirren dabei in den Köpfen der Mädchen und Jungen, die sich teilweise schon seit Jahren als Sternsingende engagieren oder aber zum ersten Mal das Anliegen der Sternsingeraktion mittragen möchten. Kommen noch weitere Kinder? Können alle Bezirke verteilt werden? Werden uns viele Türen geöffnet?

Ähnlich geht es auch dem Vorbereitungsteam der diesjährigen Sternsingeraktion Waltraud Kortenjan, Klaudia Nahajowski, Andrea Hinse und Anneliese Rielmann. Zwei Jahre konnten die Sternsingenden die Menschen in Alverskirchen nicht persönlich besuchen. Zwei Jahre wurden Spendentüten an alle Haushalte verteilt, es wurde online Geld gesammelt und der Segen auf digitalem Weg verbreitet. Zwei Jahre, in denen die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit nicht von den Sternsingenden selbst durchgeführt und damit die Begeisterung für das Engagement nicht weitergegeben werden konnte.

Zwei Bezirke übernommen

Rund 40 Sternsingende sind in Alverskirchen eigentlich nötig, damit der Segen zu den Menschen in die 16 Alverskirchener Sternsingerbezirke gebracht werden kann. Beim Vorbereitungstreffen war man von dem Ziel noch weit entfernt. In den folgenden Tagen wurden daher ehemalige Sternsingende noch einmal angesprochen, jüngere Kinder aktiviert. Erfahrene Sternsingerinnen erklärten sich kurzerhand bereit, zwei Bezirke zu übernehmen und mit Judith und Stephan Hegemann sowie Henrik Schulze Wettendorf, welche von Stephanie Wettendorf gefahren wurden, fand sich auch eine Gruppe Erwachsener, die den Segen zu den Menschen in Holling brachten.

Mehr als 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene machten sich am vergangenen Sonntag in Alverskirchen auf den Weg, den Segensspruch „Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus“ an die Türen zu schreiben. Pastoralreferentin Andrea Hinse dankte im feierlichen Aussendungsgottesdienst den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für ihr großes Engagement.

Spendenergebnis liegt über Vor-Corona-Jahren

Insgesamt konnten die Alverskirchener Sternsinger in diesem Jahr 5201,15 Euro für das Kindermissionswerk sammeln. „Das ist ein Super-Spendenergebnis - eine Steigerung zu den Vor-Corona-Jahren. Die Sternsingerinnen und Sternsinger können sehr stolz darauf sein“, fasst das Vorbereitungsteam das vorläufige Endergebnis zusammen. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Sternsingeraktion 2023.

„Wir sind froh und dankbar, dass die Sternsingeraktion in diesem Jahr in Alverskirchen wieder stattfinden konnte und wir es geschafft haben, alle Bezirke zu vergeben - das ist, wie man aus anderen Gemeinden hört, auch nicht mehr selbstverständlich. Hoffentlich ist der Grundstein für die zukünftigen Jahre wieder gelegt, so dass sich im nächsten Jahr weitere Kinder und Jugendliche oder vielleicht ja wieder Erwachsene auf den Weg machen und das wichtige Anliegen der Sternsingeraktion unterstützen“, ist sich das Vorbereitungsteam einig.

Spenden werden noch entgegen genommen

Für die Sternsingerinnen und Sternsinger klang der Nachmittag mit kühlen Getränken, Hotdogs und dem Verteilen der Süßigkeiten im Pfarrheim aus. Traditionell wird ein Teil der gesammelten Süßigkeiten an das Kinderheim in Münster gespendet. Sternsinger-Spenden können auch noch in den nächsten Tagen im Pfarrbüro Everswinkel (Nordstraße 17, Telefon: 273) oder am Donnerstagvormittag im Pfarrbüro Alverskirchen (St.-Agatha-Platz 2, Telefon: 280) abgegeben werden.